“Kurgusuz ve montajsız bir Survivor düşünülemez”

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Kızlarsoruyor.com tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Ünlüler Cevaplıyor’ yayınının konuğu, Survivor’ın finalistlerinden Hasan Yalnızoğlu’ydu. Üyelerden gelen soruları cevaplayan Hasan Yalnızoğlu, kendisine yöneltilen “Survivor’a katılacaklara önerilerin neler?” sorusuna “Rakibinizin kafasına basın, kadın yarışmacılara hakaret edin diyecek değilim!” diyerek üstü kapalı bir göndermede bulundu.

KizlarSoruyor.com, dünyanın son trendi ünlülere internet üzerinden online olarak soru sorulabilen #AskMeAnything (#AMA) röportajlarını‘Ünlüler Cevaplıyor’ adı altında Türkiye'de sürdürüyor. Serinin son konuğu, ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor’ın popüler finalistlerinden Hasan Yalnızoğlu oldu. #ÜnlülerinGörüşleri canlı yayınına katılan Survivor finalisti Hasan Yalnızoğlu, Survivor ve kendisi hakkındaki soruları yanıtladı.

Hasan Yalnızoğlu’nun “Survivor’a katılacaklara önerilerin neler?” şeklindeki soruya yanıtı ise son derece imalı oldu: “Yarışırken rakibinizin kafasına basın, kadın yarışmacılara hakaret edin, saygıdan bahsedip terbiyesizlik yapın, rakiplerinize hakaret ederek morallerini bozmaya çalışın.” şeklinde eleştirel bir giriş yapan Yalnızoğlu, “Tabii ki bunları yapın demeyeceğim. Bunları yapmazsanız sonuç ne olur bilmem ama belki iyi bir insan olabilirsiniz” dedi. İşte diğer açıklamaları...

• “Survivor adasında cinsel hayat nasıl?” sorusuna “Yaklaşık dört buçuk ay boyunca yemek bile yiyemiyoruz” şeklinde yanıt veren Yalnızoğlu, “Adadaki cinsel hayat sıfır.” dedi.

•“Survivor kurgu mu?” sorusunu yanıtlayan Hasan Yalnızoğlu, “Survivor’da yaşananlar gerçek ancak kurgusuz ve montajsız bir Survivor düşünülemez” yanıtını verdi ve bütün bunları çok yakında yazacağı “Survivor Gerçekleri” adlı kitapta anlatacağını belirtti.

•“Survivor’da kadın olmak mı, yoksa erkek olmak mı zor?” sorusunu yanıtlayan Yalnızoğlu, “Kadınlara Survivor’a katılmalarını hiç tavsiye etmiyorum. Kadınlar için ada şartları daha zor. Ancak bazı kadın arkadaşlarımız bize her şeye rağmen başarabildiklerini gösterdi. Onları tebrik ediyorum” dedi.

• “Nasıl kadınlardan hoşlanırsın?” sorusunu yanıtlayan Yalnızoğlu, “Bu çok zor bir soru ama bana en iyi örnek olan kadın annem. O yüzden ben de annem gibi kadınlardan hoşlanırım” dedi.