Pop müziğin en büyük isimlerinden biri olan Madonna bugüne
kadar müziğinden kliplerine, özel hayatından aktivistliğine kadar her alanda
hem cesareti hem de skandallarıyla gündeme gelmeyi başardı. Son haberlere göre
bu sefer en ilginç çıkışlarından birini yapmışa benziyor.
DJ ve yapımcı David Guetta’nın yaptığı açıklamaya göre,
Madonna için 2009 senesinde bir remix hazırlamış. Bu remiks için de ‘klasik
olmayan bir kaydın en iyi remiksi’ dalında Grammy kazanmış ve ardından Madonna’yla
bir telefon konuşması yapmışlar. Bu kısım programda “Gerçek mi Yalan mı?”
kısmında henüz gerçek olup olmadığı bilinmediği bir anda anlatıldığı için David
Guetta şöyle bahsediyor: “Beni remiks ödül aldıktan sonra aradı ve çok
beğendiğini, bir sonraki albümünde birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bir
öğlen yemeğinde buluştuk, her şey harika gidiyordu. Sadece ikimizdik ve çok
heyecanlıydım. Sonra bana burcumu sordu. Akrep olduğunu söyleyince yüzünü
düşürüp ‘Üzgünüm birlikte çalışabileceğimizi sanmıyorum. Seninle tanışmak bir
zevkti.’ dedi.”
Hikayeyi anlattıktan sonra da bunun doğru olduğunu teyit
etti.