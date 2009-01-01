Hayatınızda burçlar ne kadar yer kaplıyor bilemiyoruz ama Madonna’nın kararlarında önemli bir etkileri olduğunu öğrendik!

Pop müziğin en büyük isimlerinden biri olan Madonna bugüne kadar müziğinden kliplerine, özel hayatından aktivistliğine kadar her alanda hem cesareti hem de skandallarıyla gündeme gelmeyi başardı. Son haberlere göre bu sefer en ilginç çıkışlarından birini yapmışa benziyor.

DJ ve yapımcı David Guetta’nın yaptığı açıklamaya göre, Madonna için 2009 senesinde bir remix hazırlamış. Bu remiks için de ‘klasik olmayan bir kaydın en iyi remiksi’ dalında Grammy kazanmış ve ardından Madonna’yla bir telefon konuşması yapmışlar. Bu kısım programda “Gerçek mi Yalan mı?” kısmında henüz gerçek olup olmadığı bilinmediği bir anda anlatıldığı için David Guetta şöyle bahsediyor: “Beni remiks ödül aldıktan sonra aradı ve çok beğendiğini, bir sonraki albümünde birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bir öğlen yemeğinde buluştuk, her şey harika gidiyordu. Sadece ikimizdik ve çok heyecanlıydım. Sonra bana burcumu sordu. Akrep olduğunu söyleyince yüzünü düşürüp ‘Üzgünüm birlikte çalışabileceğimizi sanmıyorum. Seninle tanışmak bir zevkti.’ dedi.”

Hikayeyi anlattıktan sonra da bunun doğru olduğunu teyit etti.