Eleştirmenler onun için biricik Sherlock Holmes’umuz Benedick Cumberbatch ve Jamie Dornan’ın mükemmel bir karması yorumunu yapıyor. Cumberbatch’la oynadığı The Imitation Game, Match Point, A Single Man, The Good Wife ve Downtown Abbey’le zaten gönlümüzü fethetmişti. Bu yıl iki yeni diziyle; Ordeal By Innocence ve A Discovery of Witches ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Aslında hiçbir zaman ünlü biri olmayı istemedim, sadece iş bulmaya çalışıyordum” diyecek kadar da mütevazı. Kendisini takibe aldık.