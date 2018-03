Son günlerde adına sıkça rastlıyoruz, özellikle Netflix fenomeni The Crown’da rol alınca tüm gözler bu genç İngiliz oyuncuya çevrildi.

Eleştirmenler onun için biricik Sherlock Holmes’umuz Benedick Cumberbatch ve Jamie Dornan’ın mükemmel bir karması yorumunu yapıyor. Cumberbatch’la oynadığı The Imitation Game, Match Point, A Single Man, The Good Wife ve Downtown Abbey’le zaten gönlümüzü fethetmişti. Bu yıl iki yeni diziyle; Ordeal By Innocence ve A Discovery of Witches ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Aslında hiçbir zaman ünlü biri olmayı istemedim, sadece iş bulmaya çalışıyordum” diyecek kadar da mütevazı. Kendisini takibe aldık.