Önce romantik komedilerin aranan yakışıklısı olarak hayatımıza giren ünlü oyuncu son yıllarda başrolde aldığı farklı yapımlarla karşımıza her seferinde başka biri olarak çıkmayı başardı.

Bugün, yani 4 Kasım’da 51 yaşına giren Matthew McConaughey, en son hayatını tüm şeffaflığıyla anlatan kitabı Greenlights’ı yayınladı ve hakkında birbirinden ilginç bilgiler öğrendik. Son zamanlarda kitabının tanıtımı için sürekli röportajlar veren oyuncunun hayatına dair bilmeniz gereken birkaç sırrı paylaşıyoruz!

Lisede mükemmel bir hayatı vardı

Şu an çok sevilen ve ünlü isimlerin lisede zorbalıkla karşılaştığını biliyoruz. Matthew McConaughey onlardan biri değildi. Lisedeki son yılında, tüm notlarının çok iyi olduğunu, onu parasız bırakmayan bir işte çalıştığını, golfte çok başarılı olduğunu, sınıfın en yakışıklısı seçildiğini, okulun en güzel kızıyla sevgili olduğunu yazan oyuncu, herkesin hayallerindeki Amerikan rüyasını daha lisedeyken yaşamaya başlamış.





İlk rolü Dazed and Confused’a gerçek hayattan birini oynadı

Üstelik bu gerçek kişi abisi! Daha ilk rolünde “Alright, alright, alright” repliğini senaryoda olmamasına rağmen söyleyen ve bununla ikonikleşen oyuncu aslında abisinden ilham alınan bir karakteri canlandırıyordu. Ekrana çıktığı an söylediği bu sözler, hobi olarak düşündüğü oyunculuğun bir kariyere dönüşmesine de yardımcı oldu.

Evde bazı kelimeler yasak!

Küfür etmekle ilgili bir açıklaması yok ancak Matthew McConaughey’nin evinde çocuklarının söylemesinin yasak olduğu birkaç kelime var. Bunlardan biri “hate (nefret)” ve “I can’t (yapamıyorum)”. Çocuklarını iyi yetiştirmek için kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak isteyen ünlü oyuncu için, en önemli konulardan bir diğeri de çocuklarını sevgi dolu bir ortamda büyütmek.





Eşiyle tanışması sürpriz oldu

Hayatı boyunca birçok kadınlar sevili olan yakışıklı oyuncu için hiç kimse hayatının aşkı olamamıştı. Özellikle 30’larına geldiğinde mükemmel kadını arama çabaları hep boşa çıkınca bunu yapmayı bıraktığı an, şimdi eşi Camila ile tanıştı. Üstelik yıllar geçmesine rağmen hala eşine aşık!

Dallas Buyer Club dönüm noktasıydı

Oyunculuğa bir süre ara verdikten sonra unutulmuş olmasının yapımcılara yaratıcılık sağladığını söyleyen Matthew McConaughey, o dönem çeşitli rollerde yer aldı. Dallas Buyers Club için kilo verdiği ve hazırlandığı sırada Martin Scorsese’den iki günlük iş teklifi aldığında senaryoyu okuduğu gibi sete gittiğini söylüyor. Wolf of Wall Street’te Leonardo DiCaprio’ya akıl hocalığı yapan Mark Hanna’nın hayatı, bu hızlı kararda etkili olmuş.