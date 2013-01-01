Sedef hastalığı, yaklaşık 7,4 milyon Amerikalıyı etkileyen otoimmün bir hastalık. Bu hastalıktan dolayı tedavi gören ancak sürekli tekrar ettiği için onunla yaşamak zorunda kalan ünlüler de var. Örneğin, Kim Kardashian ve LeAnn Rimes gibi sedef hastası olan yıldızlar ciltlerindeki bu durumu gizlemiyorlar ve hastalıkları ile hayranlarını da bilgilendirerek farkındalık oluşturuyorlar.

Sedef hastalığının hala nedeni belirsizliğini koruyor ve tetiklendiğinde ise vücutta kırmızı, kaşıntılı, kabarık cilt lekelerine yol açabilecek iltihaplanma üretiyor. Ulusal Sedef Hastalığı Vakfına göre, sedef hastalığı, aktif bağışıklık sisteminin cilt hücresi büyümesini hızlandırması nedeniyle oluşuyor. Buna göre, normal cilt hücreleri bir ayda tamamen büyüyor ve dökülüyor. Sedef hastalığında ise cilt hücreleri bunu yalnızca üç veya dört kez yapıyor. Deri hücreleri böylece dökülmüyor ve yeri bu deriler deri yüzeyinde birikerek, kötü bir görüntü oluşturuyor. 1- Kim Kardashian