Su çiçeği oldu

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Angelina Jolie yönetmenliğini yaptığı ‘Unbroken’ filminin Hollywood’daki galasına su çiçeği olduğu için katılamadı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Universal Stüdyoları aracılığı ile konuyla ilgili video mesaj yayımlayan Jolie “Filmimin galası sırasında evde oturmuş kaşınıyor olacağım. Buna gerçekten inanamıyorum çünkü bu film benim için çok şey ifade ediyor. Ama hayat işte. Herkese sevgilerimi gönderiyorum ve galada her şeyin yolunda gideceğini umuyorum” dedi. Ünlü oyuncunun hastalığı, çocuklarından birinden kaptığı düşünülüyor.