ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift yeni bir albüm çıkardı. 23 Temmuz gecesi çıkan albümün adı ise "Folklore". Swift’in yeni single’ının klibi de 17 Haziran’da yayınlanacak.

Pandemi dönemini evde karantinada geçirirken, albüm çalışmalarına da yoğunluk veren Swift'in Folklore sekizinci albümü oldu.

Sosyal medyadan da hayranlarına yeni albümünü müjdeleyen şarkıcı, "Sürpriz. Bu gece yarısı yeni bir albümüm çıkacak. Folklor benim sekizinci stüdyo albümüm. Bu yıl yaşadıklarımız hiç bir şeyin garanti olmadığını gösterdi. Tüm arzularımı, rüyalarımı, korkularımı ve ilhamlarımı bu albümle birlikte ortaya döküyorum. Bana göre sevdiğin bir şeyi yapıyorsan, dünyaya da bunu göstermen gerekiyor" dedi. Swift albümü salgın nedeniyle büyük bir titizlikle hazırladıklarını, tüm ekibin maske taktığını ve klip için de kendi saçını ve makyajını kendisinin yaptığını açıkladı.





ALBÜMDE 16 PARÇA BULUNUYOR

Swift albüm için Hint folklorü müzikleriyle damga vuran Grammy ödüllü Bon Iver müzik grubu ve şarkıcı Jack Antonoff'dan yardım aldı. Albümde 16 parça bulunuyor ve albümün en önemli şarkısı ise "Cardigan". 30 yaşındaki şarkıcı geçen yıl iki yıl aradan sonra "Lover" albümü ile hayranlarının karşısına çıkmıştı.