Yüzüklerin efendisi Efes'te

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Dünyada izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filminde Frodo'yu canlandıran Elijah Wood, Kuşadası ve Efes antik kentini gezdi.

DJ performansı için önceki gün Antalya'ya gelen, 31 yaşındaki film yapımcısı ve aktör Elijah Wood, karayolu ile İzmir'in Selçuk İlçesi'ne geçti. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo Baggins rolüyle tüm dünyada ünlenen Wood, Efes antik kentini gezdi, Meryemana Evi'ni ziyaret ederek hacı oldu. Efes Antik kenti çıkışında bir kafeteryada oturarak bir süre dinlenen Wood'un yorgun hali gözlerden kaçmadı. Ünlü aktör daha sonra Kuşadası'na geçip bir süre ilçede dolaştı. (DHA)