Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ‘20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu sesiyle kalbimizi fetheden Deniz Sipahi!

Oyuncu olarak başladığı kariyer yolculuğunu müzik dünyasında devam ettiren Sipahi, sesini ilk duyduğunuz anda unutamayacaklarınızdan biri. O, akustik performanslarıyla duygularımıza tercüman oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Mutluluk da hüzün de onun sesinde saklı. Son dönemde ‘İkimiz’ ile karşımıza çıkan Deniz Sipahi’yi önümüzdeki yıllarda daha çok dinleyeceğiz, bu kesin! Onu daha yakından tanımak için kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…







1- Hayal ettiğim çoğu şeyi başardım!



2- Daha az hümanist ve daha az fedakar olmayı henüz beceremedim!



3- Yeni dönemde çok güzel şeyler olacağını düşündüğüm için hem huzurlu hem de heyecanlı hissediyorum.



4- Kesinlikle Marion Cotillard’ın yerine geçmek isterdim.



5- Hamam böceği istilasından çok korkarım.



6- Pandemiden önce daha çok yurt dışı seyahati yapmadığım için pişmanım.



7- 3000’li yıllarda yaşamak isterdim, çünkü gelecekte neler olacağını çok merak ediyorum.



8- Madonna gibi biri olmak isterdim.



9- Deniz kenarında olmak beni her zaman çok mutlu eder.



10- İstediğim yerde, istediğim saatte olamamak beni çok üzer.



11- Kerevizden nefret ederim.



12- Tabiri caizse gözüm arkada kalmayacak ve ‘Oh be! Geride ne güzel şeyler bırakıyorum’ dediğim bir zamanda, acı çekmeden ölmek isterim.



13- Doğallıktan yanayım ve bence güzellik kaygılarıyla birlikte estetik algısı çok abartılıyor.



14- Maalesef doğanın bize sunduğu hediyelerin kıymetini bilmiyoruz.



15- Küçükken anneme özenip gözlük takardım ve gözlerimi bozduğum o anları değiştirmek isterdim.



16- Farkında olarak bugünü doya doya yaşarken, gelecek için de güzel planlar yapma felsefesini benimserim.



17- Bir gün istediğim her yeri sorgusuz sualsiz, gönlümce gezip görmeyi hayal ediyorum.



18- Son aşamaya kadar söylememeye çalışırım ama gerekliyse birilerini kırmamak ve üzmemek için yalan söylerim.



19- Asla yapmam dediklerimi yapma potansiyelim olduğunu keşfettiğim günden beri ‘asla yapmam’ gibi cümleler kurup, kendime kırmızı çizgiler koymamaya çalışıyorum. Asla demeyeceğim şey: Asla yapmam.



20- Kendimi hayalperest, meraklı ve duygusal kelimeleriyle tanımlarım.