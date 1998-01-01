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"Aşk-ı Mennu dizisinin en güzel yanı."

Her hafta annemi Görebiliyor olmam.
 “Çok samimi olacak, babanla her zamanki konuşmaların gibi düşün, çok içten bir baba-oğul konuşması…” gibi şeyler söyledi ama bunlar bende ters tepti ve asıl o an inanılmaz heyecanlandım. Çünkü babamla ben her zaman rahat konuşurum ama yönetmenle aramızda böyle bir konuşma geçince “Daha farklı bir şekilde mi davranmalıyım acaba?” diye düşündüm. Sonra babam geldi sete ve ben ne olduğunu anlamadan kısa bir sürede çekildi! En önemlisi çok hoş bir anı oldu benim için.

İleride oyunculuğa yönelik projelerde yer almayı düşünür müsün?
 Babamın menajerinin dediğine göre, bu reklamdan sonra üç tane dizi teklifi gelmiş bana. Ama bence oyunculuk çok önemli ve zor bir iş. Oyunculuğu önemsiyorum ama kendimi oyunculuk yaparken hiç düşünmüyorum. Dizi ve tiyatroda değil, ama iyi bir sinema filmi senaryosunda, yapabileceğime inandığım bir rol olursa oynamak isterim aslında.

Şu anda Londra’da sinema yönetmenliği okuyorsun. Bu seçiminde anne ve baban seni çok etkiledi mi? Çocukken, sürekli anne ve babamın kulislerine gider, oyundan önce sahnede gezerdim. Hatta evde role çalışırlarken, ezberlerine bakardım ve senaryoları neredeyse onlardan önce ezberlemiş bir şekilde hemen hemen her temsili izlerdim. Babam dizilerde oynamaya başladığı zaman, o dizi setlerine gitmek çok hoşuma giderdi. Yönetmenin yanına oturup monitörden bütün çekimi seyrederdim. Ama galiba, “Evet ben film çekmek istiyorum” dediğim ilk an 1998 yılıydı, yani 9 yaşındaydım. Tatil için gittiğim Cannes’da, Film Festivali sırasında gördüğüm bütün o kırmızı halılar, etraft aki kameralar, ışıklar, ünlüler beni çok etkiledi. Babam bana 10 yaşında ilk el kameramı aldığı zaman, ileride ne yapmak istediğime karar vermiştim artık.

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