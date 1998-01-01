“Çok samimi olacak, babanla
her zamanki konuşmaların gibi düşün, çok içten bir baba-oğul
konuşması…” gibi şeyler söyledi ama bunlar bende ters tepti ve asıl o
an inanılmaz heyecanlandım. Çünkü babamla ben her zaman rahat
konuşurum ama yönetmenle aramızda böyle bir konuşma geçince
“Daha farklı bir şekilde mi davranmalıyım acaba?” diye düşündüm.
Sonra babam geldi sete ve ben ne olduğunu anlamadan kısa bir sürede
çekildi! En önemlisi çok hoş bir anı oldu benim için.
İleride oyunculuğa yönelik projelerde yer almayı
düşünür müsün?
Babamın menajerinin dediğine göre, bu reklamdan sonra üç tane
dizi teklifi gelmiş bana. Ama bence oyunculuk çok önemli ve zor
bir iş. Oyunculuğu önemsiyorum ama kendimi oyunculuk yaparken
hiç düşünmüyorum. Dizi ve tiyatroda değil, ama iyi bir sinema filmi
senaryosunda, yapabileceğime inandığım bir rol olursa oynamak
isterim aslında.
Şu anda Londra’da sinema yönetmenliği okuyorsun. Bu
seçiminde anne ve baban seni çok etkiledi mi?
Çocukken, sürekli anne ve babamın kulislerine gider, oyundan önce
sahnede gezerdim. Hatta evde role çalışırlarken, ezberlerine bakardım
ve senaryoları neredeyse onlardan önce ezberlemiş bir şekilde
hemen hemen her temsili izlerdim. Babam dizilerde oynamaya başladığı
zaman, o dizi setlerine gitmek çok hoşuma giderdi. Yönetmenin
yanına oturup monitörden bütün çekimi seyrederdim. Ama
galiba, “Evet ben film çekmek istiyorum” dediğim ilk an 1998 yılıydı,
yani 9 yaşındaydım. Tatil için gittiğim Cannes’da, Film Festivali sırasında
gördüğüm bütün o kırmızı halılar, etraft aki kameralar, ışıklar,
ünlüler beni çok etkiledi. Babam bana 10 yaşında ilk el kameramı
aldığı zaman, ileride ne yapmak istediğime karar vermiştim artık.