INNA Ülkesinde bir fenomen, ülkemizde de çok seviliyor. En İyi Rumen Sanatçı dalında MTV Avrupa Müzik Ödülü alan Inna, 29 Temmuz’da Antalya The Land of Legend Rixos’ta bir konser verdi. Yakından tanımak istedik…

Türkiye’de bir konser turu yapmayı planlıyor musunuz?

Bu yaz için planlanan konserlerim var ve çok heyecanlıyım. Türk hayranlarımı seviyorum ve desteklerinden dolayı çok müteşekkirim.



Türk müzik gruplarından kimi seviyorsunuz?

Manga’yı beğeniyorum.



Gelecek planlarınız neler?

Brezilya ve Arjantin’de tura çıkacağım ve çok heyecanlıyım. Yeni şarkılarımın yanı sıra İspanyolca yazılmış bazı şarkıları de yayınlayacağım. Ayrıca The Voice Kids Romanya’daki ilk deneyimimin tadını çıkarıyorum. Çocukları, coşkularını, tutkularını seviyorum.



Stüdyo çalışmaları ve konserler dışında olağan bir günü nasıl geçirirsiniz?

Arkadaşlarımla ya da ailemle olurum. Bisiklete binerim, kay kay yaparım. Kosta Rika’daki bir sahilde sörf tahtasında da olabilirim, Barselona sokaklarında da.



Ünlü olmadan önce idolünüz kimdi?

Pink kesinlikle idolümdü. Güzel sesi ve şarkılarıyla harika. Şimdi ise DJ’lerden ve elektronik müzikten ilham alıyorum.



Bugünlerde herkes birilerinden etkileniyor. Orijinal olmayı nasıl başarıyorsunuz?

Tüm seçimlerimde, yaşam biçimimde olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Sanırım hayranlarım da niteliklerim ve eksikliklerimle doğal biri olduğumu anlıyor. Onlarla aynıyım.



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