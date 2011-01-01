Ailenizin bir yarısı Türkiye’de, diğer yarısı Teksas’ta. Doğu ile Batı’yı aynı anda yaşamış olmak yemek kültürünüzün gelişmesinde nasıl bir rol oynadı?
İki farklı kültürün içinde büyümek insanı olumlu yönde etkiliyor. Ben de bundan yararlandım, özellikle mezeler ve zeytinyağlılarda. Mangal her iki toplumun ortak kültürü. Amerika’da mangalın yanında yaptıklarımızı Türk mangalı ile birleştirdim kimi zaman.
En çok hangi coğrafyaların mutfağını seviyorsunuz?
Damak tadımda Meksika mutfağı ve Uzakdoğu biraz daha üstte yer alıyor. Japon, Thai ve Endonezya mutfağına dair bundan sonraki tariflerimde çeşitli sürprizler sizi bekliyor olabilir. Fransız ve İtalyan mutfağını da çok severim. Türk mutfağı ise kalbimin tam orta yerinde duruyor.
Favori yemekleriniz neler?
Yazın daha hafif, taze meyve ve sebzelerden oluşan menüler, kışın sıcak ve sulu yemekler hoşuma gidiyor yine de en favori yemeğim balık. Deniz mahsullerinden oluşmuş aperatifleri çok severim. Ve elbette tatlılar! Yemeğe tatlıdan başlarım hatta genelde. Sadece böcek yemeye biraz mesafeliyim sanırım.