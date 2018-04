"Başarılı ve farklı olduğumu biliyorum”

Aynı anda marka yüzü olmak, televizyon programı yapmak, tasarımlar üretmek… Nasıl bir dönemdesiniz şu an?

Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yoğun olduğumu hatırlamıyorum. Bazı günler uyumak için vaktim oluyor sadece. Farklı alanlarda, aynı anda bambaşka projeler üretmek insanı içsel dinamikleri bakımından da farklı boyuta taşıyor, her projenin birbirini tetikleyen katkıları oluşuyor. Bu dinamizmden keyif alıyorum.



Mesleğiniz sorulduğunda cevabınız ne olur?

Tabii ki okuduğum ve en iyi bildiğim konu olan tasarım. Kesin olan şu ki bugün yapmış olduğum işlere dair tüm yeteneklerim bir anda yok olsa bile gözüm kapalı beni sürükleyecek tek şey tasarıma olan tutkum.



Nasıl bir kariyer haritası çiziyorsunuz?

Başarılı ve farklı olduğumu biliyorum. Eskiden bu kadar net cevap verebilecek konumda görmüyordum kendimi. Oysa şimdi, hiç düşünmediğim alanlarda da bir şeyler yapabildiğimi görüyorum. Dinamik, yenilikçi ve gerçekten inandığım projeleri tercih ettiğim için yaptığım işlerden zevk alıyorum. Başarı cesaret ve seçicilikle oluyor ancak. Şu anda kademe kademe projelere evet diyorum, bu projelerin de bana gelecekteki hayatımda hem finansal hem de prestij açısından büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.



Göz önünde ve popüler olmanın en çok neyini seviyorsunuz? Bu sizin tercihiniz gibi görünüyor…

Popüler ve medyatik olup bu duyguyu sevmeyen çok az kişi olduğuna inanıyorum. Tabii ki zor tarafları var. Bazen kendi halinizde olmak, görünmez olmak istediğiniz zamanlar oluyor, tatsız şeyler yazılıyor çiziliyor. Ama her güzel şeyin bedeli olduğu gibi, siz de keyif aldığınız zamanların bedelini ödüyorsunuz dönem dönem. Sonra bir gün yolda bir grup genç veya yaşlı yolunuzu kesiyor “Sizi çok seviyoruz” diyor. Siz de akşam bu motivasyonla gülümsüyorsunuz objektiflere. Hepsi bu!



Sürekli konuşulmak, güneşlendiğiniz her kareyi gazetelerde görmek, kıyafetlerinizin eleştirilmesi, ilişkileriniz hakkında yorumlar yapılması… Neler hissettiriyor tüm bunlar size? Bunlara karşı nasıl bir kalkanınız var?

Kalkanlar yarattığınız müddetçe onların getirdiği ağırlıklarla yaşamak zorunda kalırsınız. Ama bunu bu şekilde isimlendirmek gerekiyorsa benim en büyük kalkanım olduğum gibi olmam. Kibarlık olsun veya durumu kurtarayım diye asla istemediğim cevapları vermem mesela. Eleştirilmek ise çok doğal. İyi analiz ederim, ders almam gereken bir konu varsa hemen farkı anlarsınız ama bir gerçekliği, doğruluğu yoksa çok önemsemem. Nihayetinde neyin ne olduğu hep ordadır. Görmeyi bilmek gerekir ki gören görüyor...