Tüm bunların getirdiği popülerliği ise çok seviyor…
Aynı anda marka yüzü
olmak, televizyon programı
yapmak, tasarımlar
üretmek… Nasıl bir
dönemdesiniz şu an?
Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar
yoğun olduğumu hatırlamıyorum.
Bazı günler uyumak için vaktim oluyor
sadece. Farklı alanlarda, aynı anda
bambaşka projeler üretmek insanı içsel
dinamikleri bakımından da farklı boyuta
taşıyor, her projenin birbirini tetikleyen
katkıları oluşuyor. Bu dinamizmden keyif
alıyorum.
Mesleğiniz sorulduğunda cevabınız ne
olur?
Tabii ki okuduğum ve en iyi bildiğim
konu olan tasarım. Kesin olan şu ki
bugün yapmış olduğum işlere dair tüm
yeteneklerim bir anda yok olsa bile gözüm
kapalı beni sürükleyecek tek şey tasarıma
olan tutkum.
Nasıl bir kariyer haritası çiziyorsunuz?
Başarılı ve farklı olduğumu biliyorum.
Eskiden bu kadar net cevap verebilecek
konumda görmüyordum kendimi. Oysa
şimdi, hiç düşünmediğim alanlarda da bir
şeyler yapabildiğimi görüyorum. Dinamik,
yenilikçi ve gerçekten inandığım projeleri
tercih ettiğim için yaptığım işlerden zevk
alıyorum. Başarı cesaret ve seçicilikle
oluyor ancak. Şu anda kademe kademe
projelere evet diyorum, bu projelerin de
bana gelecekteki hayatımda hem finansal
hem de prestij açısından büyük katkılar
sağlayacağına inanıyorum.
Göz önünde ve popüler olmanın en çok
neyini seviyorsunuz? Bu sizin tercihiniz
gibi görünüyor…
Popüler ve medyatik olup bu duyguyu
sevmeyen çok az kişi olduğuna
inanıyorum. Tabii ki zor tarafları var.
Bazen kendi halinizde olmak, görünmez
olmak istediğiniz zamanlar oluyor,
tatsız şeyler yazılıyor çiziliyor. Ama
her güzel şeyin bedeli olduğu gibi, siz
de keyif aldığınız zamanların bedelini
ödüyorsunuz dönem dönem. Sonra
bir gün yolda bir grup genç veya yaşlı
yolunuzu kesiyor “Sizi çok seviyoruz”
diyor. Siz de akşam bu motivasyonla
gülümsüyorsunuz objektiflere. Hepsi bu!
Sürekli konuşulmak, güneşlendiğiniz her
kareyi gazetelerde görmek, kıyafetlerinizin
eleştirilmesi, ilişkileriniz hakkında yorumlar
yapılması… Neler hissettiriyor tüm bunlar
size? Bunlara karşı nasıl bir kalkanınız var?
Kalkanlar yarattığınız müddetçe
onların getirdiği ağırlıklarla yaşamak
zorunda kalırsınız. Ama bunu bu şekilde
isimlendirmek gerekiyorsa benim en büyük
kalkanım olduğum gibi olmam. Kibarlık
olsun veya durumu kurtarayım diye asla
istemediğim cevapları vermem mesela.
Eleştirilmek ise çok doğal. İyi analiz ederim,
ders almam gereken bir konu varsa hemen
farkı anlarsınız ama bir gerçekliği, doğruluğu
yoksa çok önemsemem. Nihayetinde neyin ne
olduğu hep ordadır. Görmeyi bilmek gerekir
ki gören görüyor...