Genç, güzel ve başarılı… Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, bu kez farklı bir kulvarda ilerledi. Spor ve eğitim konusunda çocukların hayatlarına dokunmayı amaçladığı ‘Naz’dan Spora Pas Serisi- 3, 2, 1… Başla’ ile karşımıza çıktı.

Spora başladığınız ilk yıllara dönecek olursak, spora ilgi duymanızı sağlayan unsurlar neler oldu?

Her şeyin en başında, eski milli voleybolcu olan anne ve babamın evladı olmak vardı. Ama sonrasında rekabet etmenin verdiği keyif spora bağlanmama sebep oldu sanırım.



Çıktığınız ilk spor karşılaşmasını hatırlıyor musunuz? İlk düdük sesi neler hissettirmişti?

Okulda kendi aramızda yaptığımız koşuları saymazsak ilk resmi spor karşılaşmam ilkokul 3’üncü sınıftaki okullar arası basketbol maçıydı. Kendimden büyüklerin arasında oradan oraya koşturuyordum. İnanılmaz heyecanlıydım ve aynı zamanda da gergindim. Acaba başarabilir miyim diye düşünüyordum.



Spor hayatınızın dönüm noktası neydi?

14 yaşında ilk kez A Takım antrenmanına çıktıktan sonra kadroda olmamama rağmen Top Teams Kupası finaline giderken beni takıma dahil etmeleriydi. Sonrasında A Takım’a çıktım ve her şey çorap söküğü gibi geldi.



Kitabınız, çocuklarda ve gençlerde farkındalık yaratmak adına neler vadediyor?

Bu kitap serisiyle çocuklara pes etmeden çalışmayı, çalışırken eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi, iş ve görev paylaşımını, ekip ruhunu sergilemeyi hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir rehber niteliğinde aktarmaya çalıştık.



Serinin devam kitaplarında hangi konuları ele almayı düşünüyorsunuz?

Serinin devamında voleybol maceralarım olacak. Bir de okul öncesi grubu için ayrı bir kitabımız çıkacak.



Spor dışında hayatınızın vazgeçilmezleri neler? Bilim ya da sanat dallarına da meraklı mısınız?

Ailem ve köpeğim. Bilime çok meraklı olduğumu söyleyemem. Bol bol konsere gitmeye çalışıyorum.

