Model olarak geldi, şimdi yoga hocası, Boğaziçi’nde tarih okuyacak,
Allah’ı var, görünce nefesin kesiliyor. O, bundan
hoşlanmasa da, saçları uzunken Brad Pitt’le
karşılaştırıyorlardı. Jeffrey Young, eski model, manken.
Amerikalı. Dünyanın dört bir yanında modellik yapmış.
Şimdi Türkiye’de, İstanbul’da yaşıyor. Şu aralar
sınavlara hazırlanıyor, Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih
okumak istiyor, bir yandan da Türkçe öğrenmeye
çalışıyor. Aynı zamanda Yoga Şala’da yoga öğretmeni.
Bu güzel adamı size tanıtmasaydım yazık olurdu...
İstanbul’da bir Amerikalı. Üstelik
Türkiye aşığı bir Amerikalı...
Doğru söylüyorsun, öyleyim. Bu ülkeyi
seviyorum. Sıcak insanlarını, daracık
sokaklarını, Arnavut kaldırımlarını,
kedilerini, onca kalabalığın arasında
huzurla yatan köpeklerini, İstanbul’un
semtlerini, özellikle Arnavutköy’ü,
esnafı, mahalle arası bakkalları,
Toros’ları, Kapadokya’yı... Benim
bildiğim hiçbir yere benzemiyor. Çok
daha gerçek. Çok daha canlı. Hayatımın
bu ‘an’ında burada olmaktan mutluyum.
Geleceği bilmiyorum. Burada,
Türkiye’de, Türklerin arasında, kendimi
buluyorum.
İyi de hangi rüzgar attı seni buraya?
Bu rüzgarın adı aşk.
Nasıl tanıştınız?
İş için Antalya’daydım, Hillside Su’da
kalıyordum, o zaman tanıştık. Bebek
gibiydi. En tatlısı, en hoşu, en iyisi,
en cömerti. Çok da çekiciydi, güzel
gülümsüyordu. Saçları şahaneydi.
Upuzun, gür aşağı doğru akıyordu.
Ve üzerindeki elbiseye takıldı gözüm.
Bedenine, beline...
Böyle mi başladı?
Evet, onu etkilemek için her şeyi
yaptım ve başardım. O dönem modellik
yapıyordum, aynı anda bir sürü ülkede
yaşıyordum, Almanya, Amerika...
Hayatındaki diğer kadınlardan farkı?
Sevdiğim başka kadınlar da oldu. Ama
kimse arkamda, onun durduğu gibi
durmadı. Benim en büyük destekçim
o. Bana duyduğu sevgi, benim kendimi
sevmeme de sebep oluyor.
Hem tutkulu iki sevgili hem de çok yakın
arkadaşız. Ben onunla birlikte bu şehrin
ve bu ülkenin inceliklerini öğreniyorum;
o da benimle birlikte yeni şeyler
keşdefiyor.
Amerika, Almanya ve Türkiye, bu üç
ülkede de yaşadın. Kadınları arasında ne
fark var?
Kadın her yerde kadın! Ama tabii
ki dilleri ayrı. İnanmayacaksın ama
Türkçe’ye ölüyorum. Nalan, bana bir
şeyler mırıldandığında, tek kelimesini
dahi anlamıyorum ama bayılıyorum.
Türkçe sevgi sözcükleri, kulağa
muhteşem geliyor.
Türkiye’de senin özel olarak dikkatini
çeken ne?
Benim için Türkiye, “Hoş geldin” ve
“Hoş bulduk”ların ülkesi. İnsanlar
arasındaki bu sevecenlik inanılmaz
şaşırtıcı. Kaç kere taksi şöförleri bozuk
çıkmayınca, “Hiç önemli değil abi,
vermesen de olur!” dediler, biliyor
musun? Dünyanın hiçbir yerinde
görülecek şey değil.
Los Angeles, ‘mükemmel’in yanlış algısı,
Hamburg da çok kuralcı. İstanbul ise
tezatlarıyla baştan çıkarıcı.
İstanbul’da en sevdiğin yerler?
Arnavutköy, evimiz, Boğaz, Pera Müzesi,
Yoga Şala, Kale’de menemen...
Bu şehri senin için vazgeçilmez kılan
5 şey?
Boğaz; gördükten sonra çarpılmamaya
imkan yok. İnsanlar; çok sıcakkanlılar.
Kültür; tanıdıkça, içine girdikçe, daha çok
bağlanıyorsun. Ve bu eklektiklik; her şey
var burada. 24 saat yaşayan bir şehir.
İyi de, en çok nesi seni baştan çıkarıyor?
Her an değişen bir kadın gibi. Biraz
tutarsız ama çok heyecan verici. Hep sana
yeni bir şeyler öğretiyor. Hep bir şeyler
vaat ediyor.
En çok ne yemeyi seviyorsun?
Kalkan’ a ölüyorum. Hamsi harika. Bal
kaymak, aman Allah’ım süper bir şey.
Günaydın Restoran, Dükkan Burger,
Adem Baba ve Arnavutköy’deki Kolaylar
Manav’ın sebze ve meyveleri şiir gibi...
Neden Türkçe öğrenmek istiyorsun?
İnsanlarla konuşabilmek, daha rahat
sohbet edebilmek için... Türkiye’nin
köylerine bitiyorum; Türkçe öğrendikten
sonra tek tek dolaşmak istiyorum...
Boğaziçi Üniversitesi’nde tarih okumak
istemenin özel bir sebebi var mı?
Ben bu ülkeye aşığım, her şeyi ama
her şeyi öğrenmek istiyorum. Taşını,
toprağını, tarihini... Bu toprakların
geçmişi, benim için son derece heyecan
verici: Büyük İskender, Hıristiyanlık/
İncil, Roma İmparatorluğu, Konstantin,
Bizans, Selçuklular, Osmanlılar...
Birbirini takip eden bunca uygarlığa
hizmet etmiş ruhların, insanların enerjisi
var her yerde. Ben de bunun bir parçası
olmak istiyorum.
Küçükken ne olmak isterdin?
Sporcu.
Nasıl model oldun?
Tesadüfen. Durduracağım taksiyi
kaçırdım; sonra, sıradaki diğer taksiye
doğru koştum. O arada bir kadın
arabasından bana seslendi; ben de
“Efendim?” dedim. Adımı sordu,
“Jeffrey” dedim. “Jeffrey model olmak
ister misin?” dedi, “Niye olmasın?”
dedim. Sonra kendimi Chicago’ya giden
bir uçağın içinde buldum..
Peki neden model olmak istedin?
Los Angeles’tan kaçmak için! Bu iş
sayesinde muhteşem insanlarla tanıştım.
Ömür boyu sürecek dostluklar kurdum.
Özgür ruhlu bir camia. En azından
erkekler için durum böyle.
Dünya çapında bir model oldun ama
bıraktın. Nesi seni kesmedi?
Modelliğin bir kemiği yok. Geçici bir şey.
Görünüşe dayalı. Okumak, çalışmak,
yaratmak, bilgi edinmek ve kendinizi
teşvik etmek, hep size kalmış bir şey.
Güdük kalıyorsun, büyümüyorsun,
gelişemiyorsun. Oysa, ben gelişmek
istiyordum, büyümek istiyordum. Yine de muhteşem bir deneyimdi ve beni
Türkiye’ye getirdi! “Hoş geldin”lerin ve
“Hoş bulduk”ların ülkesine...