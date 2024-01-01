09:30
Bu saatlerde uyanırım genellikle.
Günün en güçlü öğünü olan
kahvaltıyı asla aksatmam.
Kahvaltımın sonunda sakızlı bir
Türk kahvesi keyfi ise ritüelimdir.
Sonrasında köpeğim Cano’yla uzun
yürüyüşler yaparım ve kafamda
günlük programımı yaparım.
12:00
İki saatte bir küçük yararlı atıştırmaları seviyorum. Ceviz, organik fındık, yeşil salata ve özellikle evimde yaptığım çok tahıllı ekmek, öğle yemeğimi de içine alan olmazsa olmazlarımdan..
14:00
Yoğun geçen haftanın
sonunda kendimi
ödüllendirmek için
masaj yaptırtmayı ihmal
etmiyorum. Gün içinde
üç litre su içiyorum; bu
benim için çok önemli.