Burcu Güneş’in 24 saati

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Burcu Güneş 24 saati dolu dolu yaşayanlardan.

09:30

Bu saatlerde uyanırım genellikle. Günün en güçlü öğünü olan kahvaltıyı asla aksatmam. Kahvaltımın sonunda sakızlı bir Türk kahvesi keyfi ise ritüelimdir. Sonrasında köpeğim Cano’yla uzun yürüyüşler yaparım ve kafamda günlük programımı yaparım.



12:00

İki saatte bir küçük yararlı atıştırmaları seviyorum. Ceviz, organik fındık, yeşil salata ve özellikle evimde yaptığım çok tahıllı ekmek, öğle yemeğimi de içine alan olmazsa olmazlarımdan..



14:00

Yoğun geçen haftanın sonunda kendimi ödüllendirmek için masaj yaptırtmayı ihmal etmiyorum. Gün içinde üç litre su içiyorum; bu benim için çok önemli.



