Bu röportajda 16 yıldır hayatımızdaki Ergen’in geçirdiği büyük dönüşüme tanıklık edeceksiniz. Bir zamanlar selülitleri, istemeden de olsa karıştığı skandalları üzerine konuştuğumuz genç kadın bugün, farkındalıklardan, içsel huzurdan, yaşamını nasıl sadeleştirdiğinden söz ediyor. İşte “En mutlu dönemim” dediği yeni hayatıyla, karşınızda 34 yaşında bir modern zaman assolisti. Bir yandan stüdyoda okumalarını yapıyor, -böyle diyorlar stüdyo çalışmasına- bir yandan da albümünün tanıtımı için vereceği konsere hazırlanıyor. Yine büyük bir şov planlıyor. Bu kez İsrailli bir ritm grubu ile büyük sürprizler bekliyormuş bizi, öyle diyor. Ama büyük bir imaj değişikliği beklemeyin ondan; albümle birlikte stilini de değiştirme telaşında değil çünkü. Ben neysem oyum, diyor geçiyor.

Şimdilerde bir de Kagider’in Kadına Karşı Şiddet Kampanyası’nın yüzü Ergen. Şiddet gören kadınların yanında, onlara güç veriyor ve birikimlerimi başkalarına faydalı olmak için kullanıyorum diyor. Bir anlamda şöhretini başka kadınlara destek olmak için kullanıyor olmaktan gurur duyuyor.

Aslında bütün konuşmalarında bir tevekkül bir olgunluk hali, nasıl desem; ermiş neredeyse...

Gülben Ergen gözlerimizin önünde, büyüdü, serpildi, gelişti ve dönüştü. Selülitli bacaklarını saklamaya çalışan kadından yoga yapan bir kadına; polemik kraliçesinden artık konuşmadan önce iki kere düşünen bir ünlüye; röportajlarda özel hayatını tam dökmeden, sadece söylemek istediklerini söyleyen bir ustaya dönüştü. Bir de en mutlu günlerini yaşadığını söyleyen yeni Gülben’e...



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