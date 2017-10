Yaşadığı hayatla, seçimleriyle, duruşuyla, ışığıyla, güzelliğiyle ve sevgisiyle herkese örnek olanlar vardır. Ender rastlanır, nadir bulunurlar ama aramızdadırlar. Tıpkı bir meleğin enerjisi gibi... İşte, Ceyda Düvenci bu anlattıklarımın en somut, en sıcak ve en gerçek hali.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Deniz Özgün

Onunla her röportajın sonunda sanki bir terapiden çıkmışcasına mutlu ve huzurlu ayrılıyorum yanından... Öylesine güçlü bir ışığa ve sonsuz gibi hissettiren bir enerjiye sahip ki günde bir saat Ceyda Düvenci her derde deva gibi geliyor. Kendisiyle birka�� saat geçirdikten sonra onun gibi düşünmek, hayata onun gibi bakmak, onun gibi yaşamak kısacası Ceyda Düvenci gibi olmak istiyorsunuz. Her defasında ondan feyz almamız gereken çok fazla konu olduğunu hayretle keşfediyorum. İnsanları pozitif etkilemek, iyi ve olumlu bilgiler vermek ve nihayetinde hayatlarını değiştirmek Ceyda Düvenci’nin ışık saçan adımlarının ardındaki motivasyon... Öyle ki bugüne dek onu izlediğimiz birbirinden farklı roller bir yana dursun, iki yıl önce Amerika dönüşü uçakta bir fikir olarak doğan Melimelek markası yeni projeleri ve güzel hedefleriyle büyümeye devam ediyor. Ayrıca bir süredir hayalini kurduğu, kızı Melisa’dan aldığı ilhamla yazacağı çocuk kitabına bu yıl başlayacağının haberini sevinçle veriyor ve ekliyor; “Ben Melisa’nın insanlara çok güzel şeyler öğrettiğini ve yaşam kaynağı sembolü olmaya başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla da kendisinin de bu gücü bilerek ve bu güçle büyümesi ona iyi gelecek. Ne kadar mucizeler yarattığını, etrafa ne kadar mutluluk saçtığını görürse duruşunun bile değişeceğini düşünüyorum.” 35’inden sonra hayatın kendisi için çok değiştiğini, uzun vadeli planlar yapmayı çoktan bıraktığını ve oyunculuk dışında kendini daha iyi hissettiği projelerin peşinden gittiğini de heyecanla anlatıyor. Şimdi sizleri, okuyan herkesin üzerinde küçük de olsa bir etki bırakacağına ve hayatına uyarlayabileceği, doğru mesajı alacağına emin olduğum sohbetimize ortak etmek istiyorum.

Babam ve Ailesi dizisinin senaryosunu okuduğunuzda sizi cezbeden ve ikna eden noktalar neler oldu?

Senaryoyu okuduğumda oynayacağım karakterin mağdur bir kadın olmasından ve yaşadığı tatsız sürprizle değişen hayatı karşısındaki dönüşümünden etkilendim. Böyle birinin kötülük yapan bir kadın olmasından çok yaralı olduğu gerçeği ağır bastı benim için. Suzan, çocukları için, sevdiği adam için ve dağılan yuvası için kontrolsüzleşiyor ve düzenini bozanlara saldırıyor. Bir oyuncu olarak mağdur bir kadının aslında neden kötü göründüğünü anlatan bir rol olması beni çok etkiledi.

Suzan’ın hiç haksız yanlarının olduğunu düşünmüyor musunuz?

Düşünmüyorum. Suzan haksız değil aksine sonuna kadar haklı. Her oyuncu kendi karakterini doğru yerinden alıp oynamakla yükümlü. Dolayısıyla ben kendi karakterimin üzerinden bunu söyleyebiliyorum. Bana göre Suzan mağdur bir kadın, mutlu olduğunu zannettiği 23 yıllık çatı çöküyor ve yüzleştiği gerçeklikler hiç onun gerçeklikleri değil. Ülkemizde rastlanan bir gerçeklik maalesef bu. Bana göre bir nevi kadına şiddet burada da var. Suzan da manevi şiddet görmüş bir kadın olarak hırçınlaşmayı tercih ediyor ve bu noktada da canı yandığı için can yakmak istiyor.

Bülent İnal ve Ayça Bingöl ile çalışmak hakkında neler söylemek istersiniz? Birbirinizden besleniyor musunuz?

Biz artık birbirimizden beslenme yaşını geçtik sanırım. Sadece set ortamında birbirimize iyi gelmemiz ve uyumlu çalışmamız önemli, bunu da sağlıyoruz şükür. Ama biz ne kadar uyumlu olsak da iş dönüyor dolaşıyor 120 sayfa yazılan senaryoya ve bunun doğrultusunda 180 dakikayı bulan dizi setlerine geliyor. Böyle bir durumda da genel olarak sürekli bir set huzuru sağlanması mümkün olmuyor. Düşünün ki haftanın altı günü geceli gündüzlü settesiniz ve çalışıyorsunuz. Bu halde çok sağlıklı düşünmek ve sağlıklı bakmak her zaman mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla da sete bir an önce gidiyorsun, en iyi performansınla sahneni çekmek istiyorsun, en iyi şekilde çekip bir an önce evine dönmek istiyorsun.