Murat Yıldırım demek kadınlar için güzel bakan adam demek.
Hikayen Mardin’de başlıyor, değil mi?
Evet, annem 16 yaşındayken babamla
görücü usulü evleniyor. Babam
öğretmen. Edebiyat öğretmeni aslında
ama kadro saçmalıkları yüzünden ilkokul
öğretmenliği yapıyor. Tayini çıkınca
Mardin’den Konya’ya gidiyorlar. Onların
arkasından da bütün akrabalar… 25 sene
orada yaşıyorlar. İşte o aralarda bir yerde
de ben doğuyorum.
Başka kardeşin var mı?
Bir kız kardeşim, Koç Üniversitesi’nde
okuyor. Bir de öğretmen ablam var.