“Çok iyi bir oyuncuysan...

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Murat Yıldırım demek kadınlar için güzel bakan adam demek.

Hikayen Mardin’de başlıyor, değil mi?

Evet, annem 16 yaşındayken babamla görücü usulü evleniyor. Babam öğretmen. Edebiyat öğretmeni aslında ama kadro saçmalıkları yüzünden ilkokul öğretmenliği yapıyor. Tayini çıkınca Mardin’den Konya’ya gidiyorlar. Onların arkasından da bütün akrabalar… 25 sene orada yaşıyorlar. İşte o aralarda bir yerde de ben doğuyorum.



Başka kardeşin var mı?

Bir kız kardeşim, Koç Üniversitesi’nde okuyor. Bir de öğretmen ablam var.



