Eda Taşpınar

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"Hayallerime tutkuyla bağlıyım"

Röportaj: Eda Şentürk

Fotoğraf: Zeynel Abidin Ağgül



Durmadan yeni projeler üretmeye, stiliyle her daim konuşturmaya, karın kaslarıyla kıskandırmaya devam ediyor Eda Taşpınar. Diğer taraftan hiç bilinmeyen bir Eda’dan bahsediyor; mutluluğun izinde, sınırsız hayal kuran ve bir o kadar ‘farkında’…



Hayatımıza girdiğinden beri takipteyiz Eda Taşpınar’ı. Önceleri sadece kıyafetleri ve stiliyle konuşuyorduk onu… Sonra televizyondan bize aslında o ‘cool’ görüntüsünün altında ne kadar sıcak ve doğal biri olduğunu kanıtladı. Şimdilerde Eda Taşpınar ismi altında gerçekleştirdiği farklı alanlardaki projeleriyle yepyeni heyecanlar yaşıyor. Ama en önemlisi, 30’lu yaşların başında keşfettiği tecrübelerden, yeteneklerini paylaşmaktan ve hala çocuk kalmaktan hoşlanıyor…



Hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz bu yaşınıza kadar?

Tüm hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim. Ama ben her hayalinin peşine, tutkuyla bağlı olduğum bir yenisini hemen ekleyebilen bir tipim. Dolayısıyla benim için asla varış noktası olmayan bir yoldan bahsediyoruz.



30’lu yaşlarla neleri keşfettiniz hayatınızda?

Tecrübe. 20 ile 30’lu yaşlar arasındaki fark; hayatımızdaki önceliklerimizin değişmesi, hayata bakış açımızın kendinden ziyade çevreye ve insanları mutlu etmeye yönelik olması. Benim 30’lu yaşlar mottom hayata karşı kontrollü olduğunu zannedip belirli planlar yapmaktansa yarını bilinmeyen kabul edip, hayatın gerçekleriyle yüzleşerek daha yaratıcı, daha kalıcı üretimsel işlere imza atmak. Bunun yanı sıra asıl gerçek olan içsel huzur ve mutluluk için yaşamak.



İyi ki de yapmışım dediğiniz neler var hayatınızın bu zamana kadar olan bölümünde…

İnsanlar doğduklarından itibaren yaratıcı güç tarafından yeteneklendirilirler. Bu bilinmeyeni dışarıya yansıtmak ise insanın elinde olan bir inançtır. Ben de zamanla kendi içimdeki yetenek ve algıları keşfedebilmiş olmanın verdiği hazla yaşayan ve bundan mutluluk duyabilen bir insanım. Ve iyi ki farkındalık sahibiyim!

