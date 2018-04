Emre Altuğ

"Her sabah Çağla’nın yanında uyanabildiğim için şükrediyorum"

Röportaj: Ayşe Arman

Prodüksiyon: Mürsel Çavuş

Fotoğraf: Cem Talu

Moda Editörü: Ceren Çetinoğlu



Beş yıl önce de röportaj yapmıştık. Erkeklerin çoğunluğunun aksine, hiç kompleks yapmadan “Çağla’ya fena halde aşığım!” demişti. Marifet, beş yıl sonra da aynı şeyi söyleyebilmek! Üstelik evlenip, çocukları ikilemişken. Onlar, huzurlu, tatlı, modern, sevgi dolu bir aile. Giderek çoğaldılar da. Emre, bu aralar bir single çıkarttı: ‘Tertemiz.’ Aynı zamanda heyecanla Alaçatı’daki butik otelleri ‘Bay Sako’yu anlatıyor. Ve tabii evliliğini, Çağla’yı, çocukları Kuzey ve Uzay’ı…



En son, beş yıl önce röportaj yapmıştık. Hızlı çıktın. Evlendin, iki çocuk yaptın…

Maşallah de!



Maşallah! Hayat nasıl gidiyor?

Şahane! Kalabalık bir aile olduk. Harbi kalabalık ama… Salondaki koltuk, benim için çok önemlidir. Artık hepsi tepemde! Biri üstüme çıkıyor, diğeri kolumdan tutuyor. Çağla bir şeyler söylüyor… Anlayacağın, evde her kafadan bir ses çıkıyor. Fakat bu, bana acayip bir enerji veriyor. Ne kadar yorgun olursam olayım, kendimi Kuzey’le boğuşurken buluyorum. “Dur oğlum, işim var!” desen, kaç yazar... Ne kadar yırtmaya çalışırsan çalış dört yaşındaki bir afacandan kaçamıyorsun…



Ama halinden memnun görünüyorsun…

Hem de nasıl! Benim evlenme nedenim zaten çocuktu. Kadınlar gibi rüyamda çocuk görmeye başlamıştım. Çocuk müthiş bir şey...



Bir sürü adam tırsıyor, düzenden korkuyor, evlenemiyor, çocuk yapamıyor…

Bir laf vardır ya, “Hayat, sen plan yaparken başına gelenlerdir” diye. Aynen öyle… Evlenemiyorlar çünkü çok hesap-kitap yapıyorlar. İnsanın kendisini biraz da akışa bırakması gerekiyor… Bak evlendik, fena mı oldu?



Türkiye’nin en güzel kadınlarından birini kaptıktan sonra böyle konuşmak kolay tabii!

Haklısın... O konuda çok şanslıyım. Asla inkar etmem. Bence Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel kadınlarından biriyle birlikteyim. Karımın sadece güzelliğiyle değil, her şeyiyle

iftihar ediyorum. Her sabah onun yanında uyanabildiğim için şükrediyorum. Bunlar, ona da söylediğim şeyler. Arkasından konuşuyormuşum gibi olmasın!