Güzel ve yaramaz! Bade İşcil

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Onunla oyunculuk hayallerini, aşk durumunu, stilini ve Kuzey Güney'i konuştuk!

Şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin?

Çok yoğunum. Genel anlamda geçmişe dönüp baktığımda ise, kendimi çok daha başarılı hissettiğim ama aynı zamanda kendimi yetersiz de bulduğum bir dönemimdeyim.



Oyunculuk anlamında mı?

Evet. Şöyle bir şey oldu çünkü; oyunculuk yapmaya başladım ama daha iyi olmalıyım, daha iyi, çok daha iyi... Böyle bir istek içindeyim.



Tamamen kendini oyunculuğa adamış gibisin... Moda eğitimin ne olacak peki?

Vakit ayırıp başka bir şey yapamıyorum ki! Şu an odaklandığım şey oyunculuk.



Pek çok genç isimden farklı bir enerjin var. Ne var içinde böyle dışarı heyecanla çıkmayı bekleyen?

Yaramaz bir çocuk! İçimdeki o çocuğun enerjisi bu. Ben de ondan ilham alıyorum sanki. ‘Haydi’ diyor bana, ‘yap’ diye cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor. Ve böyle çok yoğun tempoda çalıştığım zamanlarda bile yorulmamam gerektiğini hissediyorum. Teşvik eden bir yanı var. İçimde bir yerde bir ses var...



