Onunla oyunculuk hayallerini, aşk durumunu, stilini ve Kuzey Güney'i konuştuk!
Şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin? Çok yoğunum. Genel anlamda geçmişe dönüp baktığımda ise, kendimi çok
daha başarılı hissettiğim ama aynı zamanda kendimi yetersiz de bulduğum
bir dönemimdeyim.
Oyunculuk anlamında mı? Evet. Şöyle bir şey oldu çünkü; oyunculuk yapmaya başladım ama daha
iyi olmalıyım, daha iyi, çok daha iyi... Böyle bir istek içindeyim.
Tamamen kendini oyunculuğa adamış gibisin... Moda eğitimin ne olacak peki? Vakit ayırıp başka bir şey yapamıyorum ki! Şu an odaklandığım şey oyunculuk. Pek çok genç isimden farklı bir enerjin var. Ne var içinde böyle dışarı heyecanla çıkmayı bekleyen? Yaramaz bir çocuk! İçimdeki o çocuğun enerjisi bu. Ben de ondan
ilham alıyorum sanki. ‘Haydi’ diyor bana, ‘yap’ diye cesaretlendiriyor,
yüreklendiriyor. Ve böyle çok yoğun tempoda çalıştığım zamanlarda bile
yorulmamam gerektiğini hissediyorum. Teşvik eden bir yanı var. İçimde
bir yerde bir ses var...