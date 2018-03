Favori lezzetleri neler? İstanbul’un en çok hangi semtlerini seviyorlar? Yemek için hangi adresleri tercih ediyorlar? Any İstanbul ve Dirty Hands’in sahipleri Hülya&Oytun Yazdıç çifti ile buluştuk.

“BURADA HER SAATİN TADI BAŞKA”



Any İstanbul’u diğer kafe ve bar konseptli mekanlardan ayıran en belirgin özellikler neler sizce?

Samimi ve her saati değerlendirebilecek alanlarının olması.



Dekorasyonda gördüğümüz her şeyin satılık olduğuna dair bir haber okumuştum. Bu sistem hala geçerli mi, müşteriler beğendikleri her şeyi satın alabiliyorlar mı?

Restoran içerisindeki birçok ürün kendi tasarımımız olduğu için ilk iki yıl böyle bir projeye yer vermiştik. İsteyen olursa hala devam ediyoruz. Masa ve sandalyelerimiz çok tercih ediliyor.



Menüdeki en özel lezzetler neler?

Aslında bizim için hepsi favori ama morel mantarlı burger, dana katsu ve keçi peynirli salata diyebiliriz. Tatlı olarak da Beta Karoten Tiramisu mutlaka denenmeli.



Kahvaltınızı farklı kılan dokunuşlardan bahseder misiniz?

Bence kahvaltı Any için çok özel, çünkü diğer brunch türlerinden çok farklı, masayı gördüğünüzde kendinizi bir pazar annenizin hazırladığı gibi bir masada buluyorsunuz. Dumanı tüten ekmekler, hamur kızartması, salçalı sosis, patatesli yumurta, iştah açan şarküteri tabağı ve birçok eski kahvaltı lezzetleri bir arada oluyor. Kahvaltı özellikle bizim için çok önemli, birçok kahvaltı çeşidini gidip kendimiz pazarlardan seçip alıyoruz. Reçelleri kendimiz yapıyorum ve her şey farklı tabaklarda karışık bir uyum içerisinde misafirlerimizi bekliyor. Her gelen kendini evinde gibi hissediyor, bu durumda bizler çok mutlu oluyoruz.



Menünüz mevsim dönümlerine göre değişiyor mu ya da her ay özel bir lezzetiniz var mı? Değişiklikleri yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Tabii ki mevsimsel değişiklikler yapıyoruz, yeni lezzetler getiriyorsak öncelikle onları deniyoruz. Tüm ekiple paylaşıp, ortak bir kararla eklemeler ve çıkarmalar yapıyoruz. Bu konuda en çok desteği damak ve sunum zevkine güvendiğimiz marka danışmanımız olan Inhouse İletişim’in sahibi Esra Türker’den alıyoruz, göz önünde bulundurduğumuz en önemli şey, damak zevklerimiz.



Any İstanbul’u şubeleştirmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır, diğer markalarımızı şubeleştiriyoruz ama Any İstanbul tek.



İstanbul’un en çok hangi semtlerini seviyorsunuz?

Arnavutköy, Bebek, Bahçeköy, Eminönü, Cihangir ve Beylerbeyi.



İstanbul’da güzel yemek ve keyifli bir ortam için kaçış noktalarınız nereler?

Mahalle ortamını çok sevdiğimiz için önceliği Arnavutköy’e veriyoruz. Sabit bir yerimiz yok ama sushi yemek istersek İnari’ye, balık yemek istersek Zıpkın’a, zaman zaman hamburger yemeye Akali’ye, bazen de Eminönü’nde Kral Kokoreç’e gidiyoruz.