İzzet Çapa efsanesi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Karizmatik, komik, baştan çıkarıcı, tatlı dilli ve en önemlisi çok zeki."

İzzet Çapa, bir sürü yeteneği olan bir adam. Bu ülkenin eğlence sektörüne, adını altın harflerle yazdırdı. Bitmez tükenmez bir yaratıcılığı var. Güzel olanı da, fosforlu kalemlerle bunun altını çizmiyor. Sanki herkes yapabilirmiş gibi davranıyor. Olağan bir şeymiş gibi. Bir de ona hiçbir şey yetmiyor, röportaj da yapıyor, televizyon programı da yapıyor. İyi de yapıyor. Adam bana da rakip oldu, her hafta çatır çatır okutuyor kendini. “Zayıflayacak, karnını six pack yapacak, dizilerde jön oynayacak” deseler, inanırım. İzzet bu, yapar. Olmadı, başkasının vücuduna kendi kafasını takar. Bir yolunu bulur. Onunla ne zaman bir araya gelsem, çok eğleniyorum. Bizim aramızda ‘gizli bir anlaşma’ var. Bizi gebertseler, birbirimize düşüremezler. Çünkü ikimiz de, Allah’a şükür, salak değiliz. ‘Deli’ olduğumuzu biliyoruz ve sopalarımızı, en azından birbirimize karşı saklıyoruz. Bir de galiba gerçekten birbirimizi seviyoruz. Cem Talu çekti bu fotoğrafları, Gayrettepe’deki Point Otel’de. Paşa’nın ‘müstakbel karısı’ oldum. Ben ‘çirkin gelin’, o ‘cool damat.’ Güldük, 38 saat poz verdik, bol bol kahkaha attık ve dedikodu yaptık. İzzet’in bütün ekibi de oradaydı, onların bu ekip ruhuna da bayılıyorum; bu bile, bana İzzet’in ne kadar başarılı bir adam olduğunu gösteriyor, bir sürü renkli ve çok zeki adamı bir arada tutabiliyor; onlardan besleniyor, birlikte hem üretiyorlar hem de çok eğleniyorlar. Şeytan tüyü yine devrede… Hepsi İzzet’e bayılıyor. Ama öyle bir adam, ona çekiliyorsunuz, ona kapılıyorsunuz… İyi bir adam. İyi kalpli bir adam. İzzet daha bir sürü, ‘Yok artık deve! Bunu da mı yaptı’ diyeceğimiz şeye imza atacak… Ben eminim. Biz de hepsini, ağzımız açık izleyeceğiz… İzzet bu… Kim tutar onu… Gökyüzü senin… Uç İzzet, uç!



Türkiye’nin bir dönem efsane mi desem, simge mi desem, en baba markalarından ‘Çapamarka’ ailesindensin. Köklü ve tantanalı bir geçmiş insana nasıl bir zenginlik katıyor?

Köklü ve tantanalı bir geçmiş, seyahat dönüşü, havaalanına ekstra bagajla gitmek gibi bir şey. Biletin kesilirken bedelini ödüyorsun! Bir yandan da düşünüp duruyorsun “Bu kadar şey almaya gerek var mıydı?” diye...



Peki ‘Çapamarka’ olmak havalı bir şey mi?

Hem de nasıl... Korna gibiyizdir... Sıkıştırılmış hava...



En çok neyin, hangi özelliğin Çapamarka?

Soyadım Çapa, ben de bir markayım çok şükür. Al sana Çapamarka!



Genetik mirasın, daha çok annenden mi babandan mı?

Boyumun kısalığını annemden aldım. Gel istersen buna ‘genetik miras’ değil, ‘genetik borç’ diyelim. Keşke reddi miras yapma hakkım olsaydı...



Anneni anladık, babana hangi özelliğin benziyor?

Babamdan da kıvrak zekamı almışım. Baban Bedii Çapa da, kendi çapında bir efsane. Yedi kez evleniyor. Çok çapkın bir adam.



Sen babanı takdir mi ediyorsun, yoksa Celal Abin gibi eleştiriyor musun?

Bugünlerde çok moda olan ‘kendin için yaşa’ mottosunu, babam daha o zamanlar benimsediği için, onu takdir etmemem mümkün değil. Çapkınlığına gelince, o yönde kendisi özel bir çaba sarf etmemiş, çok yakışıklıymış, kadın zoruyla Kazanova olmuş adam, hiç rahat bırakmamışlar Peder Bey’i.

Ölümüne yakın zamanlarda, hastalanınca, siz çocuklarına, “Yedi kere evlendim beş kere daha evlenmeden ölmem. Merak etmeyin!” demiş. Gerçek mi, şehir efsanesi mi?

“Düzineyi tamamlamadan hiçbir yere gitmem” demişti. Söylediği bu laflar şehir efsanesi değildi, babam bir efsaneydi sadece.



Çapa ailesi aynı zamanda kavgalarıyla da ünlü geniş bir aile. Bu durum seni nasıl etkiledi?

Bizim ne kavgamız biter ne sevdamız. Maaile, aksiyon bağımlısıyız galiba. Hiçbirimiz, söyleyeceklerimizi içimizde tutmayız. Birinin diğeriyle sorunu varsa, yalandan yere etrafa gülücükler saçıp ‘plastik ilişkiler’ yaşamak yerine, ‘organik kavgalar’ edip sonradan barışırlar. Ailemin bu tutumu bana hem dobralığı hem de hayatı çok ciddiye almamayı öğretti diyebilirim.



