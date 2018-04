"Küçük kaçamakları affedebilirim"

Aynı zamanda bu erdemin imkansız olduğuna inanan Başak Sayan

Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Bazı pembe yalanları hoşgörü ile karşılayabilirim; çünkü ben de zaman zaman söylerim. Onun dışında an gelir sevgilimin küçük bir kaçamağını da affederim.



Bir kadında en beğendiğiniz özellik?

Kendine yetebilmesi, ayakları üzerinde durabilmesi, kimseye muhtaç olmaması. Kısacası gücü…



Kimin yerinde olmak isterdiniz?

Kendi olduğum yerde olmak isterdim. Çünkü şu andaki beni ben yapan her şey geçmişte yaşadıklarım. Her ne kadar can acıtıcıydı desem de iyi ki hepsi yaşanmış…



En sevdiğiniz erdem?

En sevdiğim erdem sadakat. Çünkü artık o kadar imkansız olduğunu biliyorum ki. Bir de sabır.



Tarihte en sevmediğiniz karakter?

İspanya Kralı II. Felipe. Bir kadının asla bir ülkeyi yönetemeyeceğini düşünmüş…



En sevdiğiniz kuş?

Kartal. Güçlü, bağımsız ve özgür doğasını seviyorum.



Hayattaki sloganınız?

Pişmanlığın yaptıklarına değil, yapmadıklarına dair olsun!



Sizi en çok üzecek olay?

Beni en çok üzecek olaylar, sevdiklerimi kaybetmem ya da ayrı düşmem. Mesleki anlamda başarısızlık da üzer beni.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Lou Salome. O yıllarda bile farklı, özgün ve özgür olabilmeyi başarmış. Nietzsche, Paul Ree, Freud gibi erkekleri kendine deliler gibi aşık etmiş, ama asla tamamen kendini vermemiş.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Güçlü ve gizemli duruşu, kendine olan saygısı ve güveni, konuşmadan anlatabilme yeteneği.



En sevdiğiniz ressam?

Tabii ki Frida Kahlo. Acıyı bu kadar olağanüstü resmedebilen başka hiçbir sanatçı görmedim.



Arkadaşlarınızda hangi özellikler olmasını istersiniz?

Dürüstlük, saygı ve vefa…



En sevdiğiniz şair?

En sevdiğim şair Aragon. Şu anda bile dilimize pelesenk olan ‘Mutlu aşk yoktur’undan daha iyi hangi söz anlatır aşkı!



Nasıl ölmek istersiniz?

Uykumda ölmek sanırım en güzel ölüm olurdu.



Şu anki ruh haliniz?

Mutlu, huzurlu ve heyecanlı…



Ünlü Fransız yazar Marcel Proust'un (1871-1922) 13 yaşındayken, hem kendisinin yanıtladığı hem de arkadaşlarının yanıtlaması için hatıra defterine yazdığı anket. Anket, yıllardır tüm dünyada ünlüleri yakından tanımak için en çok başvurulan yollardan biri...