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Levent Yüksel sürprizlerle geliyor!

Yani bu yaz, "Levent Yüksel yazı" olacak!
O gün röportaja giderken hesap ettim kaç yıl geçtiğini. Ve inanamadım! Levent Yüksel Med Cezir adlı albümüyle hayatımıza gireli tam 13 yıl olmuş. Dile kolay, neler olmadı ki bu kadar uzun bir zaman dilimi içinde? Ama işin ilginç yanı, o hiç değişmedi. Hep aynı gülümseyen yüz, hep aynı sıcak bakışlar. Ölümlerden dönmesi, boşanması, annesi ve babasından ayrı büyümesi bile vız gelmiş tırıs gitmiş ona. Çünkü o, hayatta mutlulukların ve mutsuzlukların bir arada olduğunu, yeri geldiğinde her ikisini de yaşamamız gerektiğini bilecek kadar olgun. "Anı yaşayın" ve bir şeyleri yarına ertelemeyin diyor! Zaten şu günlerde de Levent Yüksel'in içi içine sığmıyor. Çünkü birkaç gün içinde geçmişte kadın vokallerin seslendirdiği şarkıları tekrar yorumladığı yeni cover albümü müzik raflarını süsleyecek. Dinledim ve çok beğendim... Bence satış rekorları kıracak bir albüm. Neden mi? İçindeki şarkılardan birkaç örnek vereyim; Yalnızlığım, Beni benimle bırak giderken, Haram geceler, Beni unutma... Bilmem anlatabildim mi?

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