Modasever anne

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Sibel Arna, "oğlumun büyüdüğünde düğüne eşofmanla giden adamlardan olmasını istemiyorum" diyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Sibel Arna, oğlunun giyim zevkini anlattı ve miniklerin gardıropları için harika fikirler verdi!



Oğulunun çok hareketli bir çocuk olduğunu ve bu yu¨zden çok terlediğini anlatan Sibel Arna, yanında dört yedek atlet olmadan asla dışarı çıkmıyor. Rüzgar’ın ışık hızıyla büyüyen ayakları için ise sık sık çorap aldığını söylüyor. Çocuklar artık kendi kıyafetlerini kendileri seçiyor. Rüzgar da 3.5 yaşında olmasına rağmen, ne giyeceğine kendi karar veren çocuklardan. Rüzgar’ın modu ne olursa olsun, asla vazgeçmediği favorisi ise, kendi deyimiyle spor ‘abıkka.’ Özellikle de ışıklı olanlarından vazgeçemiyor. Hafta içi eşofmanlarıyla okulda rahat rahat koştururken, hafta sonları tiyatro, yemek gibi etkinliklerde gömlek giyiyor. Sibel Arna için oğlunun özel günlerde özenli giyinilmesi gerektiğini öğrenmesi çok önemli.

Arna, bu konudaki hassasiyetini şöyle anlatıyor: “Özel gün ne demektir, o günlerde neden çok şık giyinilir gibi konularda hassasım ve Rüzgar’ın hassas yetişmesini istiyorum. Böylelikle büyüdüğü zaman galaya, düğüne ya da cenazeye eşofmanla giden adamlardan olmasının önüne geçmeyi umut ediyorum.”



Sibel Arna’nın en başarılı bulduğu çocuk giyim markaları arasında rengarenk seçenekleriyle GAP Kids başta geliyor. Çocuk modası ve yetişkin modasının artık paralel yürüdüğünu¨ anlatan Arna, “Büyüklerde leopar desen modaysa, kız çocuk kıyafetlerinde de leopar göru¨yoruz” diyor. Ona göre, anne-kız ya da baba-oğul takım tasarımlar da her dönem çok satıyor. Çocuk modası hızla değişiyor derken, hızla büyüyen çocukların küçülen kıyafetlerini de unutmamak gerek! Sibel Arna, oğluna artık olmayan giysileri ihtiyacı olan başka çocuklara vermek üzere harika bir sistem kurmuş: “Rüzgar’ın bebekliğinden beri iletişim halinde olduğu manevi kardeşleri var. Küçülen giysileri onlara gidiyor” diyor. Kendi giyim stilini ‘spor ve şık’ olarak özetleyen Sibel Arna’nın gardırobu için alışveriş yaparken tercih ettiği markalar ise, Top Shop, Zara, H&M ve Mango. Sibel Arna, “Sabah evden çıktığım kılıkla zorda kalırsam akşamüstü bir davete, oradan da partiye gidebilmeliyim” diyor. O nedenle de gündüzden geceye taşıyabileceği kıyafetler tercih ediyor: “Mümkün olduğu kadar kat kat giyinirim. Ben soyundukça kıyafet şekil ve kimlik değiştirir.”