Modelliğin kitabını yazdı!

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Türkiye’nin uluslararası alanda en çok tanınan topmodellerinden biri.

Bugüne kadar 250 defilede, 200 kampanyada, 15 reklam filminde yer aldı Tülin Şahin. Elbette ki bu yolda pek çok şey deneyimledi. Ve bu deneyimlerini bir kitapta topladı. ‘TopModel Nasıl Olunur?’ kitabıyla Tülin Şahin model olma hayali kuran genç kızlara bu mesleğe başlamak için gerekli tüm tüyoları veriyor. Modelliğin tarihçesinden ajanslarla çalışma ilkelerine, uluslararası bir model olmak için yapılması gerekenlerden güzellik ve bakım tüyolarına, model sözlüğünden bir modelin çantasında olması gerekenlere kadar hem model olmak isteyen hem de bir model kadar güzel görünmek isteyen tüm kadınların ilgisini çekecek pek çok şey var kitabın içinde.



