Türkiye’nin uluslararası alanda en çok tanınan topmodellerinden biri.
Bugüne kadar 250 defilede,
200 kampanyada, 15 reklam
filminde yer aldı Tülin
Şahin. Elbette ki bu yolda
pek çok şey deneyimledi.
Ve bu deneyimlerini bir kitapta topladı.
‘TopModel Nasıl Olunur?’ kitabıyla
Tülin Şahin model olma hayali kuran
genç kızlara bu mesleğe başlamak için
gerekli tüm tüyoları veriyor. Modelliğin
tarihçesinden ajanslarla çalışma
ilkelerine, uluslararası bir model olmak
için yapılması gerekenlerden güzellik ve
bakım tüyolarına, model sözlüğünden bir
modelin çantasında olması gerekenlere
kadar hem model olmak isteyen hem de
bir model kadar güzel görünmek isteyen
tüm kadınların ilgisini çekecek pek çok
şey var kitabın içinde.