Kimi fotoğrafçısından, kimi menajerinden, kimi de modacısından vazgeçemez.
“Ceyda bizi
kalbimizden
vurdu!”
Onunla çalışmayı çok istedik;
çünkü, Ceyda’nın başkalarına
yaptığı çalışmaları gördük
ve bizi kalbimizden vurdu!
Saniyeler içinde şahane
ve yaratıcı fikirler ürettiğini
gördüğüm anda “O tek”
dedim. Onunla çalışmanın
en güzel yanı, kafamda hiçbir
soru işareti olmadan kendimi
onun ellerine bırakabilmek.
“Birlikteyken
çok
eğleniriz”
İyi ki onunla çalışıyoruz;
çünkü, mükemmel yaratıcı.
En iyi işin çıkacağını
bildiğimiz için onunla
çalışmak bizim için
vazgeçilmez. Aynı zamanda
çok iyi dostuz. Birlikteyken
çok eğleniriz, vaktimiz
olduğu zaman oturur bol bol
sohbet eder, televizyon izler,
gezer ve dertleşiriz.
“Asla
sıradan değil”
Bir kere Ceyda’nın gözü çok
farklı görüyor ve gerçekten
sevmediğim bir şeyi giymiş
olmuyorum. Zaten bir şey
söylememize gerek bile kalmıyor;
çünkü Ceyda, kime, ne
olacağını çok iyi biliyor. Ayrıca işini
çok ciddiye alıyor. Asla sıradan
bir şey bulamazsınız onda.
“Her şeyi çok
güzel taşıyorlar”
Ceyda Balaban/
İmaj konsept danışmanı
Kızlarla nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum;
sanki hep küçüklüklerinden beri onları
tanıyormuşum gibi hissediyorum. Çalışmaya
başlamamız son albümleri ile oldu. Hepsi‘nin
bağlı olduğu Pirefabrika Ajans’ın sahipleri
çok yakın arkadaşlarım; onlarla bir sürü farklı
projede çalışıyoruz. Kızlar, çok dinamik ve
genç bir kitleye sahipler; örnek alınıyor ve
takip ediliyorlar. Bu yüzden onlara çok özel
ve sosyal içerikli bir proje yapmak istedim,
sanırım güzel de oldu.
Kızları çok seviyorum; enerjileri çok yüksek;
onlar için bir şeyler yaparken, sizin de
enerjiniz yükseliyor; her şeyi o kadar güzel
taşıyorlar ve o kadar uyumlular ki, bu sizin
yaratıcılığınızı artırıyor.