Onsuz asla!

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Kimi fotoğrafçısından, kimi menajerinden, kimi de modacısından vazgeçemez.

“Ceyda bizi kalbimizden vurdu!”

Onunla çalışmayı çok istedik; çünkü, Ceyda’nın başkalarına yaptığı çalışmaları gördük ve bizi kalbimizden vurdu! Saniyeler içinde şahane ve yaratıcı fikirler ürettiğini gördüğüm anda “O tek” dedim. Onunla çalışmanın en güzel yanı, kafamda hiçbir soru işareti olmadan kendimi onun ellerine bırakabilmek.



“Birlikteyken çok eğleniriz”

İyi ki onunla çalışıyoruz; çünkü, mükemmel yaratıcı. En iyi işin çıkacağını bildiğimiz için onunla çalışmak bizim için vazgeçilmez. Aynı zamanda çok iyi dostuz. Birlikteyken çok eğleniriz, vaktimiz olduğu zaman oturur bol bol sohbet eder, televizyon izler, gezer ve dertleşiriz.



“Asla sıradan değil”

Bir kere Ceyda’nın gözü çok farklı görüyor ve gerçekten sevmediğim bir şeyi giymiş olmuyorum. Zaten bir şey söylememize gerek bile kalmıyor; çünkü Ceyda, kime, ne olacağını çok iyi biliyor. Ayrıca işini çok ciddiye alıyor. Asla sıradan bir şey bulamazsınız onda.



“Her şeyi çok güzel taşıyorlar”



Ceyda Balaban / İmaj konsept danışmanı

Kızlarla nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum; sanki hep küçüklüklerinden beri onları tanıyormuşum gibi hissediyorum. Çalışmaya başlamamız son albümleri ile oldu. Hepsi‘nin bağlı olduğu Pirefabrika Ajans’ın sahipleri çok yakın arkadaşlarım; onlarla bir sürü farklı projede çalışıyoruz. Kızlar, çok dinamik ve genç bir kitleye sahipler; örnek alınıyor ve takip ediliyorlar. Bu yüzden onlara çok özel ve sosyal içerikli bir proje yapmak istedim, sanırım güzel de oldu. Kızları çok seviyorum; enerjileri çok yüksek; onlar için bir şeyler yaparken, sizin de enerjiniz yükseliyor; her şeyi o kadar güzel taşıyorlar ve o kadar uyumlular ki, bu sizin yaratıcılığınızı artırıyor.

