Sahne kostümleri
ve özel kıyafetlerdeyse Tuvana Büyükçınar’ın
tasarımlarından vazgeçmem. Benim için önemli
olan kendimi neyin içinde mutlu hissettiğimdir.
Geçmiş yıllardan hatırladığımız, şimdilerde
yeniden moda olan parçalar arasında sizi en
çok şaşırtan hangileri?
Taytlar ve özellikle diz üstü çizmelerin geri
dönüşü beni sevindirdi.
Daha önce asla giymem dediğiniz fakat bu
sezon giydiğiniz kıyafetler arasında neler var?
Oduncu gömlekleri benim rahat tarzımı yansıtan
parçalar ve severek giyiyorum.