Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

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Günlük giyimde spor, rahat, sade...

Sahne kostümleri ve özel kıyafetlerdeyse Tuvana Büyükçınar’ın tasarımlarından vazgeçmem. Benim için önemli olan kendimi neyin içinde mutlu hissettiğimdir.



Geçmiş yıllardan hatırladığımız, şimdilerde yeniden moda olan parçalar arasında sizi en çok şaşırtan hangileri?

Taytlar ve özellikle diz üstü çizmelerin geri dönüşü beni sevindirdi.



Daha önce asla giymem dediğiniz fakat bu sezon giydiğiniz kıyafetler arasında neler var?

Oduncu gömlekleri benim rahat tarzımı yansıtan parçalar ve severek giyiyorum.



