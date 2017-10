Türkü Turan son dönemde dikkatimizi enerjisiyle çeken başarılı bir genç oyuncu. Bir bakıyorsunuz sofistike, bir bakıyorsunuz enerji içeceği gibi; kıpır kıpır, canlı, heyecanlı. Dolunay dizisinde şarkıcı Alya’yı canlandıran Türkü Turan söyledi, biz de hem güzellik hem de satır aralarına gizlenen hayat sırlarını dinledik.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Hakan Adil



BABASI BODRUM'UN KÜLT EĞLENCE MEKANLARINDAN VELİ BAR'IN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN ÇOCUKLUĞU HEP SANATÇILARIN, dönemin en ünlü müzisyenlerinin, oyuncularının arasında geçmiş Türkü Turan’ın. Bu sanat ortamı kişiliğinin oluşmasında da rol oynamış doğal olarak. Müzik hep hayatının bir parçası olmuş. “Kendimi bildim bileli şarkı söylemeyi seviyorum” derken yüzüne yayılan gülümseme o güzel günlerin yansıması biraz da. Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır, esprili, doğal, sıcak, zeki bir kadın var karşımızda. Dolunay dizisinde şarkıcı Alya’yı canlandıran Türkü Turan’ı yakından tanımak istedik. Terasında çiçek yetiştiren, yemek yapmayı seven, kendisiyle kalmayı yalnızlık olarak değil de huzur veren saatler olarak nitelendiren, içinden geldiği gibi davranan ve rahatlığı kendine motto edinen bu doğal kızı çok sevdik.







Dolunay’daki şarkıcı Alya karakterinde çok başarılısınız. Daha önce de şarkı söylüyor muydunuz? Nasıl başladı şarkıcılık sevdası?

Kendimi bildim bileli şarkı söylemeyi seviyorum ama her zaman birilerine dinletme güdüsüyle değil, şarkı söylemenin keyfiyle söylerdim. Sahne her zaman en büyük korkulu rüyam olduğu için bunun hayalini pek kurmadım ama zamanla şarkı söylemeyi daha çok sevdim. Oyuncu olduktan sonra da yapmaktan keyif aldığım şeyi yapmaktan keyif aldığım işimde kullanmanın harika olacağını düşündüm. O zamandan beri de şarkıcı rolü oynamak aklımın bir köşesinde vardı.



Ne tür müzik dinlersiniz? Şarkı seçimindeki kriterleri neler belirliyor?

En çok sakin ve hikayesi olan şarkılar söylemeyi seviyorum, bana daha iyi hissettiriyor ama dinlediğim şeyler çoğunlukla daha elektronik. Her dilden, her türden beni yakalayacak en az bir şarkı bulabiliyorum. Müziği hayatımın arka planında çalan bir şey gibi hayal edip hep onunla yaşıyorum.



Bir gün profesyonel anlamda sahne almayı düşünüyor musunuz?

Çok korkuyorum işte… Ama tüm bu Dolunay sürecinde sahneleri çekerken biraz alıştım sanki. Bilmem, belki bir gün olabilir seviyesine kadar yükseldim.