Duygulandıran, güldüren, iç acıtan ama en çok utandıran bir film Zenne.
Zenne filminin basın gösterimi
için sabah erken saatlerde
yollara düştüm. Salona girdim
ve yerimi aldım. Her şey gayet
güzeldi… Filmin sonuna
kadar! Film bitti, ışıklar yandı salondan
çıt çıkmıyordu. Eminim herkes benim
gibi onları ayakta alkışlamak istiyordu
ama kanımız donmuştu, utanmıştık.
Çünkü film, gözardı ettiğimiz gerçekleri
çok gerçekçi ve aynı zamanda masalsı bir
anlatımla yüzümüze vurmuştu. İnsan
haklarına saygımız yoktu, bizim için ‘bizden
farklı’ olanın değeri yoktu… Bu ülkede
gay, lezbiyen olmak ‘öteki’ olmak anlamına
geliyordu. Hatta kimileri için ölüm fermanı
demekti. Tıpkı filmdeki Ahmet gibi. Filmin
senaryosu, 2008 yılında babası tarafından
gay olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın
gerçek hikayesinden esinlenilerek kaleme
alınmış. İmkansız bir üçlünün dostluk
öyküsünü anlatıyor.