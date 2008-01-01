Umuda ışık tutmaya çalışıyor

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Duygulandıran, güldüren, iç acıtan ama en çok utandıran bir film Zenne.

Zenne filminin basın gösterimi için sabah erken saatlerde yollara düştüm. Salona girdim ve yerimi aldım. Her şey gayet güzeldi… Filmin sonuna kadar! Film bitti, ışıklar yandı salondan çıt çıkmıyordu. Eminim herkes benim gibi onları ayakta alkışlamak istiyordu ama kanımız donmuştu, utanmıştık. Çünkü film, gözardı ettiğimiz gerçekleri çok gerçekçi ve aynı zamanda masalsı bir anlatımla yüzümüze vurmuştu. İnsan haklarına saygımız yoktu, bizim için ‘bizden farklı’ olanın değeri yoktu… Bu ülkede gay, lezbiyen olmak ‘öteki’ olmak anlamına geliyordu. Hatta kimileri için ölüm fermanı demekti. Tıpkı filmdeki Ahmet gibi. Filmin senaryosu, 2008 yılında babası tarafından gay olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın gerçek hikayesinden esinlenilerek kaleme alınmış. İmkansız bir üçlünün dostluk öyküsünü anlatıyor.