Yalın ve doğal

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Kızıl saçları, beyaz teni, yüzünden eksik etmediği gülümsemesi ve her zaman zarif tavırlarıyla dikkat çeken Mine Tugay’ın, gardırobu da tıpkı kendisi gibi yalınlık ve doğallık üzerine kurulu. Tugay’ın stilini keşfe çıktık.

Yazı: Sinem Gürleyük



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Yalın ve doğal.



Stil mi moda mı sizin için daha önemli?

Modayı pek takip etmediğim gibi modanın peşinden koşmanın da manasız olduğunu düşünüyorum. ‘Moda, moda olanı giymekle ilgilidir. Stil ise daha çok kendiniz olmak.’



Bize bir stil tavsiyesinde bulunmanızı istesek…

Aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissediyorsanız ve vücudunuzun kusurlarını doğru ölçülerle kapatabildiyseniz eğer moda kurbanı olmazsınız. Ve siyah kusurları örtmekte gerçek bir ustadır.



Size göre her kıyafeti iyi gösterecek parçalar neler?

Aksesuarlar. Özellikle küpe ve kolyeler. En sade kıyafeti bile çarpıcı bir hale getirebilirler bence.





