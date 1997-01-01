Onları her gün medyada görmüyorsunuz.,isimlerinden de çıkarmanız zor.
Tangoya ilgin ne zaman başladı? Dansla nasıl tanıştın?
Küçüklüğümden beri dansçı olmayı hayal ederdim. Küçükken annem
“Evita” müzikalinde oynarken, kuliste mayo üzerine giydiğim
mini etekle zıplar dururdum. Dansçıların ayakkabılarını seyrettiğimi
hatırlıyorum. Sahnede döne döne dans edip hayal kurardım. Ortaokula
giderken pazartesi günleri rejime girer, hedefl ediğim kiloya
inebilirsem dansçı olabileceğimi düşünürdüm. 1997 yılında annemin
“Balkon” oyunundaki rol arkadaşı Alptekin Serdengeçti’nin tango
yaptığını öğrendim. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Bana ders
alabileceğim iki eğitmenin telefonunu getirdi. Hemen başladım.
Tango yaparken kendini nasıl hissediyorsun?
Tango olağanüstü bir iletişim biçimi. Tango yaparken diğer her şeyi
bırakıyorum. Kendimi özgür hissediyorum.
Tango hayatının neresinde?
Tango bazen hayatımın merkezi, işim oldu, bazen de boş zamanlarımda
kaçabileceğim özel alanım. Bu aralar yine merkezde…
Senin için “Konservatuar sınavına girmek istemiş ama
soyadından dolayı vazgeçip, edebiyatı seçmiş” diyorlar. Soyadın
senin için engel miydi, yoksa kapıları çabuk açan bir fırsat mı? Konservatuar sınavına girmeyi istedim ama korktum sanırım. Soyadım
konusunda hassas olduğum doğru. Ama çok isteseydim herhalde
tek başına bir engel olmazdı.
Zuhal Olcay’ın kızısın. Ama seni ortalarda pek göremiyoruz.
Özellikle mi kendini saklıyorsun?
Zuhal Olcay’ın kendisini bile ortalarda göremiyoruz. Ben de özellikle
saklanmıyorum.
Annenin ünlü olduğunu ilk kez kaç yaşında fark ettin?
Babaannemin yazlığında bir arkadaşım gazete haberi göstermişti
annemle ilgili. Zuhal Olcay’ın artık şarkı da söyleyeceği yazıyordu.
Kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama okuma yazma bildiğime
göre 6-7 olmalı en az. Aslında annemin ne iş yaptığını tabii biliyordum
ama yazlıktan bir arkadaşım bu bilgiyle gelince ünlü olmak
ne demek anlamaya başladım.
Çevreyle ilişkilerin nasıldı? Hiç özellikle kendini sakladığın
zamanlar oldu mu?
Ben sadece gerekli gereksiz “Zuhal Olcay’ın kızıyım” demedim.