En baştan söyleyelim. Bu proje için yola çıkarken,
derdimiz ünlü 10 erkeğe kadın ayakkabısı
giydirdik; geyiği yapmak değildi. Elele dergisi olarak
spekülasyon yaratıp, magazin malzemesi çıkarmak da değildi. Bunun çok
uzağında; kalıcı, her zaman hatırlanacak düşe imza atmaktı amacımız.
Evet, düş! Yıllardır Türk kadınının her konuda yanında olan, duyarlı ve
ciddi bir kadın dergisi olarak muzdarip olduğumuz sorunlarımızı çözüme
kavuşturma düşüne katkımız olsun dedik.
Öyle ya, bir yandan annelik,
bir yandan iş hayatı, bir yandan kadınca görünme derdi ve çok daha
önemlisi kadın olarak karşılaştığımız onlarca sorun, yüzlerce
haksızlık... Hepsi de topukların üzerinde geçen hayatlar. Yayın
hayatımız boyunca biz bu hayatları yazdık , sosyal, siyasi, hukuki,
medeni haklarımızı anlatıp durduk...
Peki ama bir erkek bir kadının yaşadığı sorunları en iyi nasıl anlayabilir ve bunları nasıl paylaşabilirdi?
''Onun yerinde olsaydım'' ''Eğer bir kadın olsaydım'' diye düşünebilmesi mümkün müydü erkeklerin?