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Yüksek topuklar üzerinde

Bir erkek kadın olmayı nasıl anlayabilir?
En baştan söyleyelim. Bu proje için yola çıkarken, derdimiz ünlü 10 erkeğe kadın ayakkabısı giydirdik; geyiği yapmak değildi. Elele dergisi olarak spekülasyon yaratıp, magazin malzemesi çıkarmak da değildi. Bunun çok uzağında; kalıcı, her zaman hatırlanacak düşe imza atmaktı amacımız. Evet, düş! Yıllardır Türk kadınının her konuda yanında olan, duyarlı ve ciddi bir kadın dergisi olarak muzdarip olduğumuz sorunlarımızı çözüme kavuşturma düşüne katkımız olsun dedik.
Öyle ya, bir yandan annelik, bir yandan iş hayatı, bir yandan kadınca görünme derdi ve çok daha önemlisi kadın olarak karşılaştığımız onlarca sorun, yüzlerce haksızlık... Hepsi de topukların üzerinde geçen hayatlar. Yayın hayatımız boyunca biz bu hayatları yazdık , sosyal, siyasi, hukuki, medeni haklarımızı anlatıp durduk...
Peki ama bir erkek bir kadının yaşadığı sorunları en iyi nasıl anlayabilir ve bunları nasıl paylaşabilirdi?
''Onun yerinde olsaydım'' ''Eğer bir kadın olsaydım'' diye düşünebilmesi mümkün müydü erkeklerin?

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