Zeynep Tunuslu

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Zeynep Tunuslu ve Uzay Kanat Heparı

Ondandır evlerinin içinde sürekli bir hareket var. Zeynep’in yeni tasarımları poşetlerde, ilham kaynağı sanat tarihi kitapları ise bir köşede duruyor. Kanat’ın piyanosunun üzerini kazandığı başarı plaketleri süslüyor. Duvarlar minyatür sanatçısı anneanne Hidayet Kantemir’in eserleriyle dolu. Ve eski fotoğra?ar… Kanat, 15 yaşında, henüz çok genç. O yüzden çok net. Ama doğru. Umarım hep böyle kalır. ‘Çılgın’ olarak adlandırılan Zeynep Tunuslu ise çalışan bir anne! Büyük bir enerji ve sabırla hem işine hem de oğluna yetişmeye çabalıyor. Zeynep’ten aklımda kalan, “Ben kek yapan anne değilim!”, Kanat’tan aklımda kalan ise babası için söylediği, “Bilmiyorum artık genetik midir nedir, sanki ben de yapsam bunu yapardım dediğim biçimde müzikler yapmış. Tanımasam bile, müziğini dinlediğimde bir parçam olduğunu hissediyorum” sözleri oluyor.



Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun Uzay? Yoksa Kanat mı demeliyim?

Uzay Kanat Heparı: Sorun değil. Her ikisini de kullanıyorlar. Enka Lisesi ikinci sınıftayım. Darüşşafaka’da basketbol oynuyorum. Bir de müzikle uğraşıyorum. Bas gitar çalıyordum, bıraktım; şimdilerde bağlama çalıyorum. İnsanı rahatlatıyor. Çalıp efkarlandığım bile oluyor.



Müziğe kaç yaşında başladın?

Uzay Kanat Heparı: Zaten hayatımda hep müzik vardı. Dedem de bana piyano çalardı. Müzikle büyüdüm. Kaç yaşında piyano çalmaya başladın derseniz, ya 7 ya 8’dir.



Baban için bestesini yaptığın bir parça var değil mi?

Uzay Kanat Heparı: Evet, ‘istersen uzanabilirsin gerçekten’ parçası. Yaptığım başka beste çalışmalarım var, belki ileride piyasaya sürülebilir.

Zeynep Tunuslu: Kanat’ın çalışmaları ortalamanın üzerinde. ‘Uzay Heparı Sonsuza’ isimli albümü çıkaran müzik şirketimiz ileride Kanat’la da bir çalışma yapmak istiyor. Ama sırada önce 3-4 parçalık bir remix çalışması var. Yine Uzay Heparı’nın eserlerinden oluşacak. Kanat da isterse bu çalışmanın içinde yer alacak.



Kanat için, ‘babasının izinden gidiyor’ diyebilir miyiz?

Zeynep Tunuslu: Bence daha farklı yapmak istedikleri, bulundukları nokta. Öyle değil mi Kanat? Doğuştan gelen bir müzik yeteneği var tabii onu da kullanıyor ama…

Uzay Kanat Heparı: Tabii ki babamdan etkileniyorum, etkilendim de… Ama bilmiyorum, ileride müziği profesyonel olarak düşünür müyüm, meslek edinir miyim? Göreceğiz.



Tabii ki baban ama, Uzay Heparı ismi senin için ne ifade ediyor?

Uzay Kanat Heparı: Bir kere hayatı ve nasıl bir insan olduğu hakkında bir açıklama yapamayacağım, çünkü görmedim kendisini. Ama müziklerini dinledim. Bilmiyorum artık genetik midir nedir, sanki ben de yapsam bunu yapardım dediğim biçimde müzikler yapmış. Tanımasam bile, müziğini dinlediğimde, bir parçam olduğunu hissediyorum.



Hangi parçaları daha fazla hoşuna gidiyor?

Bütün parçaları güzel… Mesela, ‘Serserim benim’ parçası çok güzel.

Zeynep Tunuslu: Çok yakışıklı benim oğlum… Dizilerden, reklam ?lmlerinden oyunculuk tekli?eri geliyor. Ben, “Hayır” diyorum.

Uzay Kanat Heparı: “Hayır, okul var” diyor.



Annen senin önünü kesiyor yani… (Gülüyoruz)

Uzay Kanat Heparı: Teklif olursa değerlendiririm tabii…

Zeynep Tunuslu: Sahne duruşu, özgüveni, sabrı mükemmeldir Kanat’ın… Bende o sabır yoktur mesela…



Babasına mı benziyor?

Zeynep Tunuslu: Uzay öyle değildi sahnede, rahat değildi, Kanat çok rahat, oyunculuk tarafı iyi. Eğitim alırsa, üzerine giderse iyi olur. Sonra Uzay daha heyecanlıydı, aklına eseni yapardı. Kanat çok tartar, uzunca düşünür, öyle uygular.



Üniversitede ne okumak istiyorsun Kanat?

Hala karar vermedim. Bölüm bile seçmedim. Güzel sanatlar okumak istemem ama. Ülkemizde güzel sanatları bitirip maalesef eli ekmek tutamayan çok kişi var.



Kimleri beğeniyor, dinliyorsun?

Uzay Kanat Heparı: Mustafa Ceceli’yi, Cem Karaca’yı beğeniyorum. Sezen Aksu’yu da elbette… Yabancı olarak; caz, hip-hop tarzı müzikler dinliyorum. İleride pop ya da caz alanlarında müzik yapmak isterim ben de…



Babana çok benziyorsun Kanat… Uzay Heparı’nın oğlu olmak nasıl bir duygu?

Uzay Kanat Heparı: Ne diyeyim ki şimdi size? Size sorsam, ‘nasıl bir şey babanızın kızı olmak?’ diye! Gurur verici elbette.

Zeynep Tunuslu: Benim oğlum olmak nasıl bir şey Kanat?

Uzay Kanat Heparı: Zor bir şey!