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Bisküvili meyve püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 dilim kavun
9-10 adet vişne
6-7 adet bebe bisküvisi

Hazırlanışı:
Meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve bisküvilerle robottan geçirip püre yapın.

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