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Havuçlu balık

Bebeğiniz için besleyici bir öneri

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet havuç
1/2 mevsim balığı
Limon
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Balık ve havucu buharda pişirin, püre yapıp limon ve zeytinyağı ile tatlandırın.

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