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Kayısılı Çilek Püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
6-7 adet çilek
1 adet olgun kayısı
1 kaşık keçi yoğurdu

Hazırlanışı:
Kayısının çekirdeğini çıkarın, çileklerin saplarını ayıklayın, tüm malzemeyi püre haline getirin.

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