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Pancar ezmesi

Pancar ezmesini denediniz mi?

 - kişilik   -
MALZEMELER
1 küçük pancar
1 küçük sarımsak
Zeytinyağı
Limon

HAZIRLANIŞI
Pancarı haşlayın ve piştiğinde blender’dan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip tatlandırın.

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