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Tavuklu sebze

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet patates
1 parça karnabahar
1 kaşık haşlanmış, didiklenmiş tavuk göğsü
1 sap nane

Hazırlanışı
Patates ve karnabaharı buharda pişirin. Tavuk ve naneyi ekleyip püre haline getirin.

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