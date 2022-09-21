Diyet Kahvaltı Tarifleri: Sağlıklı ve Doyurucu 15 Tarif

Diyetisyen Umay Gür, "Devamlı olarak tek tip öğünler tüketilmesinin hem sürdürülebilirliği yok hem de çok sağlıklı bir tercih değil. Porsiyon ve içeriklerine dikkat ederek kahvaltıların çeşitlendirilip keyifli bir öğün haline getirilmesi kesinlikle mümkün" diyor. Gür diyet kahvaltı tabağı için tercih edebileceğiniz 15 diyet kahvaltı alternatifini tarifleri ile birlikte derledi. Tariflerin isimlerine tıklayarak detaylarına, gerekli malzeme ve hazırlama aşamalarına ulaşabilirsiniz. Denediğiniz tarifleri bizimle de paylaşmayı unutmayın. İşte diyet kahvaltı için 15 farklı tarif önerisi: (Tariflerin detayları için isimlerini tıklamanız yeterli)