Organik mercimek filizi yüksek derecede protein içeriyor, uzun süre tok tutuyor.

Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi

Tarif: Gökçe Ayça Gündüz

Fotoğraf: Ozan Kutsal

* Pozitif dergisinden alınmıştır.



Malzeme

100 g organik yeşil mercimek filizi

1⁄2 su bardağı kinoa

1 adet kuru soğan

1 kapya biber

Tuz



Hazırlanışı:

Kinoayı önceden 2 saat suda bekletin. Suyunu süzüp 1 su bardağı su ile kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Küp küp doğradığınız soğanı ve kapya biberi, tavaya koyup zeytinyağında hafifçe soteleyin, üzerine yeşil mercimek filizi ekleyin, yaklaşık 15 dakika kadar soteleyin. Ardından önceden haşladığınız kinoayı ilave edin. Tuzunu ekleyin. 5 dakika daha pişirin, sıcak servis yapın.

