Antioksidan kış çorbası tarifi

Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Malzemeler:

3 siyah havuç

1 pancar

1 ince dilim şalgam

1 çay kaşığı taze zencefil

1 orta boy beyaz turp

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz, karabiber.



Hazırlanışı:

Siyah havuç, pancar, şalgam, zencefil ve turpu soyun. Ardından küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri, üzerlerini 2 parmak geçecek kadar suda iyice yumuşayıncaya

dek haşlayın. Ardından hepsini el blender’ı yardımı ile pürüssüz hale getirin. Yoğun kıvamlı elde ettiğiniz çorbanıza arzunuza göre bir bardak kaynar su ilave edin. Çorbanız sıcakken iki kaşık süzme yoğurt karıştırın. Tuz ve karabiber ile çeşnilendirin.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.



