Armutlu, cevizli salata

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Salatanızı armutla renklendirin!

2 kişilik -

Malzemeler:

2 büyük kase karışık yeşillik,

¼ kase ceviz,

2 çorba kaşığı kuru yaban mersini,

1 adet ince dilimlenmiş armut.

Sos için:

Balsamik sirke,

Zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Sos malzemelerini bir kasenin içinde karıştırın. Karışık yeşil salatayı temizce yıkayıp kurutun ve genişçe bir kaba alın, ceviz ve yaban mersinini de ilave edin. Sosu döküp karıştırın. Armut dilimleri ile birlikte taze olarak servis edin. Bu tarife keçi peyniri de çok yakışıyor. Protein değeri yüksek bir salata arzu ediyorsanız salatanızın üzerine bir miktar keçi peyniri de ufalayabilirsiniz.