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Avakadolu detoks salatası

Avakadolu detoks salatası tarifi

Malzemeler:
1 adet olgun avakado
1 bağ bebek marul
4 büyük yaprak taze reyhan
4 dal taze kekik
4 dal dereotu
2-3 adet çilek
2-3 adet ceviz, kırılmış
20 g yulaf
Bir tutam kakule
Sos için
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı zencefil suyu
1 tatlı kaşığı siyah üzüm çekirdeği yağı

Hazırlanışı:
Kakuleyi 3 saat kadar kaynatın, böylelikle hem yumuşar hem de fazla aroması alınır. Yeşillikleri ve çilekleri yıkayıp kurutun, kabaca doğrayın. Salata kasesine alarak, üzerine ceviz, kakule ile yulafı ekleyip karıştırın. Dilimlediğiniz avokadoyu kaseye yerleştirin. Sos malzemelerini karıştırıp üzerinde gezdirin. İsteğe göre kaya ya da deniz tuzu ilave ederek servise hazır hale getirin.

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