menu

close

menu

close

menu

close

Badem sütlü meyveli smoothie

Muz ve kırmızı meyvelerle kendinizi şımartın

Malzemeler:
1 su bardağı badem sütü
1 muz
1 avuç böğürtlen veya yaban mersini veya frambuaz
1-2 nane yaprağı

Hazırlanışı:
Blender’ın içerisine bir bardak badem sütünü ve diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.

Badem sütü için
150 gr çiğ bademi sıcak suda bekleterek kabuklarını soyun. Blender’a alın, içerisine dört su bardağı su ekleyerek yüksek devirde 1-2 kez karıştırın. Bir tülbent yardımı ile badem sütü ile badem posasını ayırın. Badem posasını daha sonra tatlı-tuzlu tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kakaolu enerji topları
Elmalı muffin
Nohut köftesi
Ispanaklı lokma
Kinoalı muffin
Kek ekmek
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kakaolu enerji topları
Elmalı muffin
Nohut köftesi
Ispanaklı lokma
Kinoalı muffin
Kek ekmek

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.