Muz ve kırmızı meyvelerle kendinizi şımartın

Malzemeler:

1 su bardağı badem sütü

1 muz

1 avuç böğürtlen veya yaban mersini veya frambuaz

1-2 nane yaprağı



Hazırlanışı:

Blender’ın içerisine bir bardak badem sütünü ve diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.



Badem sütü için

150 gr çiğ bademi sıcak suda bekleterek kabuklarını soyun. Blender’a alın, içerisine dört su bardağı su ekleyerek yüksek devirde 1-2 kez karıştırın. Bir tülbent yardımı ile badem sütü ile badem posasını ayırın. Badem posasını daha sonra tatlı-tuzlu tariflerinizde kullanabilirsiniz.