Baharatlı labne peynirli salata

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Salata tarifleri

- kişilik -

Malzemeler

500 gr labne peyniri

5 yemek kaşığı zahter

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

250 gr kiraz domates

6 taze soğan

15 yaprak taze reyhan

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Labne peyniri, 2 yemek kaşığı zahter ve kırmızı toz biberin yarısını bir kasede karıştırın. Büyük bir kevgirin içine tülbent yayıp hazırladığınız karışımı üzerine ince bir tabaka şeklinde yayın ve buzdolabında bekletin. Peynirin suyu iyice süzüldükten sonra peynirli harcı topak haline getirin. Kalan zahtere bulayıp buzdolabında 4 gün boyunca bekletin. Peynir topağını küçük parçalar şeklinde ufalayın. Doğranmış domates, kıyılmış taze soğan ve reyhanı ekleyip harmanlayın. Zeytinyağı ekleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.