Bakliyat türlüsü

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6 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı nohut (haşlanmış)

Yarım su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

Yarım su bardağı börülce (haşlanmış)

Yarım su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

1 soğan

2 domates

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Sıcak su

Tuz

Karabiber

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelenmiş domates, sarımsak ve salçaları ekleyerek birkaç dakika yüksek ateşte pişirin. Haşlanmış mercimek, börülce, nohut ve fasulyeleri ekleyip 2 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 25-30 dakika pişirip servis tabağına alın. Maydanoz ile süsleyerek sıcak ya da ılık servis yapın.

