Brokoli salatası tarifi

Malzemeler:

14 parça brokoli

10 ml elma sirkesi

10 ml limon suyu

50 g mayonez

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı acı olmayan hardal

40 g krem peynir

10 adet temizlenip dilimlenmiş, pişmiş mantar

1 çorba kaşığı sarı kuru üzüm



Hazırlanışı:

Brokolileri biraz haşlayıp, süzdükten sonra buzlu suya koyun. Renklerinin değişmemesine dikkat edin. Krem peynir, mayonez ve hardalı birlikte çırpın. Sirke, limon suyu ve şekeri ekleyip elinizle ya da rondoda karıştırın. Salata tabağına brokoli ve mantarları yerleştirin. Üstüne hazırladığınız sosu döküp, üzümleri de serpiştirin. Dilerseniz ince kıyılmış taze soğanlarla süsleyin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.