Brokoli salatası tarifi
Malzemeler:
14 parça brokoli
10 ml elma sirkesi
10 ml limon suyu
50 g mayonez
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı acı olmayan hardal
40 g krem peynir
10 adet temizlenip dilimlenmiş, pişmiş mantar
1 çorba kaşığı sarı kuru üzüm
Hazırlanışı:
Brokolileri biraz haşlayıp, süzdükten sonra buzlu suya koyun. Renklerinin değişmemesine dikkat edin. Krem peynir, mayonez ve hardalı birlikte çırpın. Sirke, limon suyu ve şekeri ekleyip elinizle ya da rondoda karıştırın. Salata tabağına brokoli ve mantarları yerleştirin. Üstüne hazırladığınız sosu döküp, üzümleri de serpiştirin. Dilerseniz ince kıyılmış taze soğanlarla süsleyin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.